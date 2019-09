Kjaer: “Lopetegui quería que me quedara, pero apareció el Atalanta”

Los últimos días de mercado en el Sevilla FC fueron ajetreados para Monchi, tanto a nivel de llegadas como de salidas. En este último capítulo entró Simon Kjaer, que acabó marchándose cedido al Atalanta. Sin embargo, el internacional danés afirmaba en una entrevista en Goal que Lopetegui contaba con él, que le había dicho que tendría opciones de jugar.

“Lopetegui vino y me dijo que quería que me quedara y utilizarme. Entonces, por supuesto, esperaba quedarme en Sevilla, que es un gran club. Estaba listo para correr el riesgo. Me lo prometieron y estoy seguro de que el entrenador habría cumplido su palabra, pero de repente apareció el Atalanta. En el fútbol, las cosas a veces suceden muy rápido. Escuché el interés del Atalanta el sábado por la mañana, sentado en coche con mi familia, y de repente todo fue muy rápido. Esta era exactamente esa oportunidad única que me podía hacer dejar Sevilla”, señaló el danés.

Eso sí, también reconocía Kjaer que antes de empezar la pretemporada Monchi ya les había avisado de que valorarían ofertas por él. “Mi agente y yo tuvimos una buena reunión con Monchi, y todos estuvimos de acuerdo en que si aparecía una buena solución tanto para Sevilla como para mí, hablaríamos de ello. El Sevilla no me presionó para que buscara otro club. Siempre dependió de mí lo que quería hacer”, aseveró.

Por último, Kjaer valora su llegada al Atalanta, un club que “es genial para mí. Es un club muy bien organizado, juegan un fútbol muy emocionante, la temporada pasada fue el equipo que más goles marcó de todos los de la Serie A, y me han dicho que tienen un gran papel esperándome”.