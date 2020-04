Koundé: “En verano estamos menos tiempos parados que ahora, necesitamos casi un mes para volver”

El futbolista del Sevilla FC, Jules Koundé, valoraba la situación que vive durante este confinamiento, como espera que sea el regreso y lo realizado por el equipo hasta el parón forzoso por el coronavirus. “No tenemos fecha de regreso. Solo sabemos que falta menos cada día. Creo que nos vamos a llevar dos meses sin entrenar. En verano estamos menos, necesitamos casi un mes para volver al máximo nivel. No tenemos mucho tiempo para terminar el campeonato, no sé si no dejaran un mes, pero al menos tres semanas necesitaremos”, señaló en la radio oficial del club.

Koundé reconocía que lleva toda la cuarentena solo, aunque lo lleva “bien, la mayoría del tiempo, cuando estamos en una situación normal, estoy solo en casa y no me molesta. Sí extraño el fútbol y a los compañeros”.

Reconoce el defensa francés que “va a ser una buena cosa volver a la ciudad deportiva. Entrenar solo o con dos compañeros más es muy diferente, va a ser muy extraño, pero habrá que pasar por esa fase. Esta situación es difícil porque no tenemos fechas, no sabemos como va a pasar. Seguro que entrenar solo en la ciudad deportiva es mejor que estar solo en casa”.

Koundé comentaba que “tengo ganas de volver a jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán, de compartir momentos con mis compañeros, tenemos un muy buen grupo de gente, esto te falta. Nos gusta mucho competir, y no tener la suerte de hacerlo es difícil. Con el Sevilla tenemos objetivos altos y no puedo pararme, en mi cabeza solo pienso en cuando volvamos a competir, en hacerlo muy bien como esta temporada”.

Eso sí, sabe que, cuando vuelvan a jugar, estarán mucho tiempo sin público, algo que echará en falta. “claro que será diferente. Va a ser mucho más difícil para la afición. Tengo la sensación de aquí viven mucho el fútbol, siempre están con nosotros y va a ser muy difícil ver los partidos en casa, solos… Tenemos que pensar que la mejor manera de darle las gracias es competir bien y lograr los máximos puntos que podamos para acabar la temporada en Champions”.