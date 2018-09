La afición del Sevilla calienta motores en los aledaños de Nervión de cara al derbi

Esta tarde, la ciudad de Sevilla quedará paralizada con motivo de un tempranero derbi que llega en la tercera jornada de LaLiga Santander. El Sevilla FC llegará al encuentro que esta noche tendrá lugar en el Benito Villamarín con cuatro puntos en la clasificación, mientras que el Real Betis ha acumulado tan solo uno, tras el empate cosechado el pasado fin de semana en Mendizorroza. Con todo ello, ambos equipos se enfrentarán en un nuevo derbi una temporada después de aquella goleada por 3-5 en el Sánchez-Pizjuán y del empate a dos en Heliópolis.

En estos encuentros, un papel fundamental lo juega la afición. Los seguidores del Sevilla han permanecido desde primera hora de la tarde en los aledaños del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, a la espera de tomar camino hacia el fortín verdiblanco. Ya incluso desde este mediodía, los propios jugadores nervionenses pudieron palpar el ambiente de euforia e intensidad protagonizado a su afición, quienes aguardaron al equipo a su llegada al Hotel ‘Los Lebreros’, donde el plantel de Pablo Machín permanece concentrado a la espera de poner rumbo al estadio bético.

Durante toda la tarde de este domingo, los cánticos no cesaron en el barrio de Nervión. Los aficionados sevillistas, reunidos todos ellos en masa, se mostraron impacientes horas antes del inicio del encuentro, conscientes de la vitalidad que supone, no solo el hecho de cosechar tres puntos más, sino una victoria frente al eterno rival, algo que no pudo hacer el Sevilla la pasada campaña ni con Vincenzo Montella en enero, ni con Joaquín Caparrós en mayo.

De cara este encuentro que tendrá lugar en el Benito Villamarín, a partir de las 20.45 horas, se espera que acudan al estadio heliopolitano alrededor de 500 sevillistas, quienes acompañarán a su equipo en un nuevo derbi que la ciudad vivirá con antelación esta temporada en LaLiga. Como es habitual en este tipo de partidos, los aficionados nervionenses serán escoltados por la policía desde Nervión hasta Heliópolis, para mayor seguridad de los seguidores de ambos equipos.

Ya está preparado el dispositivo de seguridad para el desplazamiento de los sevillistas a Heliópolis. En diez minutos están citados con sus entradas en el Sánchez-Pizjuán #ONervionLive vía @Orgullo_Nervion @PabloPintinho pic.twitter.com/nSaTGQWOaL — Orgullo de Nervión (@Orgullo_Nervion) 2 de septiembre de 2018

Poco antes de las 18.00 horas, ya preparado el dispositivo de seguridad para el desplazamiento de los aficionados, comenzaron a llegar los primeros sevillistas al control de seguridad para ser escoltados hasta el Benito Villamarín. Junto a ellos estuvo el director de fútbol de la entidad, un Joaquín Caparrós que hace pocos días ya anunció que cabía la posibilidad de que fuera a ver el partido junto con los aficionados sevillista.

Una vez pasado el control de seguridad, los aficionados del Sevilla que acompañarán al equipo en el Benito Villamarín continuaron entonando cánticos, a la espera de poner rumbo a Heliópolis escoltados por la policía.

