En la búsqueda de un respiro para Banega

La importancia de Ever Banega en este Sevilla es completamente innegable. Si él no está fino, rara vez su equipo sale adelante. De hecho, en la presente campaña, las derrotas del Sevilla suelen coincidir con partidos poco vistosos del centrocampista argentino. Los números tampoco engañan en este sentido. El primero de ellos es el número de veces que lo ha utilizado Pablo Machín en los 18 partidos oficiales que lleva disputados su equipo hasta hoy. El argentino ha jugado (y sido titular) en 17 de ellos, lo que supone que sólo se ha perdido un encuentro y fue el del debut del soriano como sevillista, en la ida de la segunda ronda previa de la Liga Europa ante Ujpest (4-0). Banega, presente en el Mundial con Argentina, se había incorporado esa misma semana a los entrenamientos. Desde entonces, en cada once titular que ha sacado el Sevilla en todos los partidos que ha disputado, Banega era un fijo.

«Tenemos que exprimir un poco su buen estado de forma, su jerarquía, asume de la mejor manera la carga de minutos. Estamos esperando a que los lesionados lleguen cuanto antes, para cuando Ever tenga un momento de baja forma podamos suplirlo sin que se resienta el equipo», declaró Pablo Machín días atrás cuando se le preguntó por el asunto. Y es que las lesiones en la plantilla también han propiciado que Banega no haya podido tener demasiado respiro. Amadou y Gonalons, sobre todo este último, llevan varias semanas lesionados y no han estado disponibles para darle un respiro al argentino. El franco-camerunés ya ha vuelto a los entrenamientos estos días con normalidad, pero lo cierto es que el jugador cedido por la Roma el que cumple más el perfil de recambio de Banega, por sus características de juego, pudiendo sacar el balón con criterio a la vez que realiza labores de recuperación. Roque Mesa, apto, no ha dado muestras por el momento de estar para ser de la partida y hacer que no se note la ausencia de Banega. No se ha podido comprobar si, formando pareja con Franco Vázquez en la medular, el Sevilla pueda seguir llevando a cabo el plan de juego que Pablo Machín quiere en su equipo. Quizás el rival del próximo jueves pueda ser una buena opción para hacer alguna innovación en este sentido, pero lo cierto es que la derrota en Krasnodar en la jornada anterior invita a no relajarse en exceso a pesar de la debilidad de los turcos y buscar una victoria que le encarrile el pase a la próxima ronda.

Líder en recuperaciones

Banega se ha erigido en un gran mediocentro de posiciones retrasadas. Capaz de perder pocos balones e iniciar el juego con clase y visión en el pase, también se ha hecho el líder absoluto en la recuperación de balones. Tanto es así que el argentino ha recuperado el primer puesto tras la recién concluida novena jornada en este apartado. El centrocampista del Sevilla acumula 90 recuperaciones, una más que Rubén Alcaráz, del Valladolid, y nueve más que Campaña (Levante), Piqué (Barcelona) y Rubén Pérez (Leganés). Además, suma cuatro goles y una asistencia entre todas las competiciones.

Todos estos partidos consecutivos disputados y su falta de recambio han propiciado que Banega sea, por el momento, el tercer integrante de la plantilla sevillista que más minutos acumula. El primero es Vaclik (1530 minutos), el segundo es Sergi Gómez (1369) y cierra el podio el argentino (1362).

Banega es referente de este Sevilla. La grada lo adora y en el club están contentos con su implicación y su compromiso en el campo. Eso se puede trasladar en un nuevo contrato que está aún parado. El jugador acaba contrato en 2020, por lo que al final de esta campaña le quedaría un año de contrato. La intención de la entidad es mejorarle la ficha y, sobre todo, prolongar su vinculación un par de temporadas y elevarle la cláusula de rescisión actual, que es de 20 millones de euros, baja para lo que se está pagando en el fútbol actual por jugadores con menos prestaciones que Banega. Las conversaciones no deben postergarse demasiado.