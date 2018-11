La conveniencia de sentarse con Machín

Con Pablo Machín, más allá de los óptimos resultados, el equipo sevillista ha recuperado la esencia… ese nervio y ese fútbol directo que conectan con la idiosincrasia de la grada del Sánchez-Pizjuán. Un sello de la casa que ha generado mucha gloria en el siglo XXI y que parecía adormecido en los dos últimos años con los diferentes inquilinos que han ido ocupando el banquillo de Nervión. El Sevilla no sólo se ha acostumbrado a ganar, sino que a su hinchada le place enormemente el camino elegido para hacerlo. La manera de remontar el último partido frente al Español (2-1), justo antes del parón de selecciones, es paradigmática de ese particular estilo que ha calado entre el sevillismo y que exprime las virtudes del plantel en pos de nunca bajar los brazos y buscar con ahínco, por el camino más corto, la portería contraria. Aquel día contra el conjunto perico no se ganó hasta el minuto 89, pero la gente abandonó el estadio cantando y haciendo palmas por los vomitorios… Vuelven a tener entrenador.

Por ahora, ni siquiera la plaga de lesiones o el tremendo calendario de un equipo que comenzó a competir en julio, sin contar con ese par de retoques en la plantilla que se quedaron pendientes en el mercado estival, han logrado frenar la rápida aclimatación y el constante desarrollo del método Machín en el Sevilla. El técnico, pese al impactante salto profesional que supone pasar de Gerona a Nervión, ha demostrado su gran capacidad para ajustarse a las exigencias de un club como el sevillista, obligado a rendir al máximo nivel en todas las competiciones y afrontando dos partidos a la semana, circunstancia novedosa para él. Machín también ha manifestado inteligencia. Ha sabido escuchar y moldear pequeños detalles en su sistema para acabar jugando con un 3-3-2-2 que le sienta como un traje a medida al plantel y cosecha notables réditos sobre el césped.

El soriano apenas lleva unos meses en su nueva casa, pero en el hiperprofesionalizado fútbol, donde impera la vorágine de los resultados, ese lapso de tiempo es un mundo. Tanto es así que a Pablo Machín ya le ha dado tiempo para instalarse en la élite de los entrenadores más admirados del planeta (la prestigiosa publicación Four Four Two lo incluía hace unos días entre los 25 mejores técnicos del mundo).

Machín firmó un contrato con el Sevilla por las dos próximas temporadas, hasta 2020, no estando condicionada la segunda de ellas a objetivos concretos. Caparrós y el club tenían claro que era el entrenador ideal y le brindaron su confianza con dicho acuerdo, por el que también desembarcaron en Nervión sus hombres más cercanos para acompañarle en el cuerpo técnico: el segundo entrenador, Jordi Guerrero; el preparador físico, Jordi Balcells, y el analista Carlos Martínez. Todos estuvieron ayer en la entrega del Dorsal de Leyenda a Pablo Blanco, haciendo gala de su compromiso con la institución.

El problema, o lo que podría llegar a serlo, radica en la cláusula de rescisión de Machín que el club pactó en su día con You First Sports, la agencia de representación del técnico. Según ha podido saber ABC de Sevilla, la misma es sensiblemente inferior a los dos millones de euros. Se trata de una cantidad, en principio, acorde a los baremos estipulados en el mercado para un técnico de su trayectoria y proporcional a sus emolumentos. Sin embargo, la realidad y la propia evolución de un mercado en el que ni siquiera los banquillos de los clubes más potentes inspiran total confianza invitan a actuar al Sevilla más pronto que tarde. Así lo piensan, de hecho, los profesionales que respiran más de cerca en el sector.

El propio Sevilla, sin ir más lejos, abonó el pasado verano la cláusula de rescisión de Machín al Girona para hacerse con los servicios del técnico. La misma estaba estipulada por el club catalán en un millón de euros. Además, cercanos en el tiempo para la entidad de Nervión están los casos de Sampaoli con la AFA y el de Unai Emery, que puso rumbo al PSG tras satisfacer los 1,5 millones de su cláusula liberatoria en el verano de 2016.

Sin prisa, pero sin excesiva pausa, el club debe ir evaluando la conveniencia o necesidad de sentarse con Pablo Machín para, al menos, esbozar las bases de una futura renovación. En el fútbol todo va demasiado rápido; sí. Y la experiencia dicta que mañana puede ser demasiado tarde. La semana pasada, los compañeros de ‘La Jugada de Sevilla’, de Canal Sur Radio, le preguntaron a Machín si le gustaría que el Sevilla le ofreciese ampliar y/o mejorar su vinculación con la entidad. El técnico mostró tajantemente su nivel de fidelidad: «Eso nos gustaría a todos porque es un halago y un reconocimiento a lo que estás haciendo. El club ya me demostró su confianza al ficharme y trato de corresponderle con mi trabajo. Si luego me lo quieren corroborar de esa manera pues estaré encantado. Vivo el día a día. Pienso en cumplir los objetivos, en dar lo mejor de mí en cada entrenamiento. Siempre es buena señal echar raíces. He entrenado antes a sólo dos clubes en mi carrera. Me considero entrenador de club. Siempre lo quiero hacer bien. Soy un privilegiado y el Sevilla es uno de los mejores clubes que hay, sin duda».