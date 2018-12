El Sevilla, a la espera de la respuesta de Sarabia

Pablo Sarabia, uno de los mejores futbolistas de LaLiga, aprovecha estos días para estar con los suyos en las fiestas navideñas mientras en el club esperan que pronto conteste a la última propuesta de ampliación de contrato.

El domingo volverán a entrenarse los jugadores y será a partir de ahí cuando el Director de Fútbol, Joaquín Caparrós, volverá a tener una reunión con el agente del jugador, Ginés Carvajal, para conocer cuál es su idea al respecto.

Sin nombrarlo, y a tenor de sus palabras en Muchodeporte la pasada semana, Caparrós ya incidió en que no se iban a volver locos: “Si un jugador por poco dinero prefiere cambiar de equipo, igual no es el perfil de futbolista que necesita este equipo. Ni ficharemos ni renovaremos a cualquier precio. Hay un límite que no podemos superar. Hay que recordar que en verano había jugadores que nos pedían la Giralda y el Giraldillo, algo que no le podemos dar a nadie”.

No lo menciona pero se sobrentiende que habla de un Sarabia que en verano parecía que acercaba posturas con el Sevilla para renovar pero que, a día de hoy, ya en diciembre, sigue sin prolongar su vinculación con el club ni mejorar su cláusula de rescisión, que actualmente es de 18 millones de euros.