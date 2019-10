Pozo y Carlos Fernández, con la camiseta de la sub 21, sobre el césped de Las Gaunas (Foto: @Alex_Pozo9)

El fútbol le sonríe a Alejandro Pozo, que completó este verano una pretemporada magnífica en el primer equipo nervionense y convenció a Lopetegui. Ahora es uno más en el Sevilla FC, el equipo de toda su vida, y Monchi lo ha renovado hasta 2023.

El técnico lo utiliza como lateral diestro o extremo, en función de las necesidades del equipo, y Pozo siempre responde con rendimiento. Se ha hecho también un habitual en las citas de la sub-21 de España. Esta misma tarde juega contra Alemania en un amistoso de altura a las 19.45 horas en el Nuevo Arcángel de Córdoba.

Para el seleccionador de la sub 21, Luis de la Fuente, Pozo “es una garantía. Se ha convertido en un jugador polivalente. Está creciendo muchísimo en un equipo como el Sevilla FC de una exigencia altísima. No es fácil entrar ahí y él juega. En los grandes equipos, en Primera, e incluso en Segunda, es difícil entrar. No es fácil para un chico tan joven como Pozo, pero él va teniendo minutos y va creciendo”, comenta el seleccionador en declaraciones a Canal Sur Radio.

En la misma línea, De la Fuente añade sobre el canterano sevillista que “la experiencia en el día a día que tiene en el Sevilla FC le hace mejor jugador. Y nosotros, evidentemente, intentamos beneficiarnos en la selección de esa coyuntura y le damos minutos y esa tranquilidad necesaria para que siga creciendo”, concluyó.