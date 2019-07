Reguilón: «La gente que piense que por venir cedido no voy a meter la pierna no me conoce»

Sergio Reguilón ha ido a sus 21 años a buscar los minutos en el Sevilla que no le daban en el Real Madrid. Lateral de largo recorrido, es conciente de que llega a un club ambicioso donde se le va a exigir desde el primer día. El chaval asume el reto sin complejos.

—¿Qué tal en estos primeros días como sevillista?

—Muy bien, muy feliz. Con los compañeros genial, me han apoyado muchísimo, todo genial la verdad.

—Dicen que el ambiente en el vestuario es muy bueno.

—Sí, desde el primer día me han acogido muy bien, con muchísimo cariño, cualquier cosa que necesitaba siempre han estado ahí, así que de momento, espectacular.

—¿A quién se ha arrimado más estos días?

—He estado mucho con Munir, es de mi edad y vive cerca mía en Madrid; con Escudero también he estado mucho tiempo, como capitán me está ayudando bastante, también Banega y Aleix Vidal han estado muy encima de mí. Genial.

—¿Llega a Sevilla con unos retos ya marcados?

—Sobre todo quiero progresar como futbolista y como persona, aparte de que lo que quiero es que el club esté donde se merece, lo más arriba posible. Vengo a darlo todo por este equipo, a sudar la camiseta por él, que nadie dude que este año pertenezco al Sevilla y daré todo por él, que nadie dude de mi compromiso ni nada de eso.

—Tendría bastantes opciones este verano además de la del Sevilla, ¿no?

—La verdad es que sí que tenía un buen abanico de equipos para elegir, tanto a nivel nacional como en otras ligas, pero en el momento que se dio la opción del Sevilla mi cabeza hizo click por la ciudad, la afición, la gente de la que tan bien me han hablado… obviamente también jugar la liga española y en un equipo top lo valoré mucho, además de la insistencia del mister de que yo viniese aquí, todo eso suma para que yo esté aquí.

—El técnico sería una gran motivación para llegar al Sevilla.

—Yo ya tenía mi decisión más o menos orientada al Sevilla pero sí es cierto que, con la llamada del míster, y la de Monchi a mi representante, se ve que hay mucho interés y quieres que salga todo lo más rápido posible.

—Viene a un club que habitualmente revaloriza a los jugadores que llegan.

—Sí claro, el Sevilla es un club muy grande y tiene jugadores muy grandes. Hemos visto a Pablo (Sarabia) como se ha ido al PSG, tiene grandes jugadores en plantilla. Uno viene a un equipo donde sabe que va a tener protagonsimo, que el equipo va a estar bien, que quiere ganar todos los partidos y las competiciones posibles. Fueron muchos factores y ese es otro más para venir aquí.

—¿Es Reguilón valiente en ataque o más conservador?

—Soy un lateral muy competitivo, considero que defiendo bien y me incorporo al ataque con mucha regularidad, soy un lateral de ida y vuelta y que ayuda al equipo en lo que necesite.

—Va a tener buena competencia con Escudero.

—Sergio es un lateral top. Cuando me enfrenté a él hace cuatro años en la Copa del Rey dije «joder, este tío es muy bueno». Ahora tengo la suerte de compartir vestuario con él y aprender de él como jugador y persona. La competencia es buena, este año hay muchas competiciones, muchos partidos y toda la plantilla debe estar preparada.

—Tendrá ganas de jugar en el Sánchez-Pizjuán.

—Sí, ya lo hice como visitante hace cuatro años en la Copa del Rey. Y también vine el año pasado pero me quedé en la grada. Lo pasamos jodido, un 3-0 en la primera parte… El ambiente fue espectacular, la gente aprieta mucho, nada más que cantando el himno ya sales con ventaja.

—Tendrá la ilusión de jugar también con España.

—Sí, ya con la sub 21 por edad no puedo jugar. Ojalá algún día pueda entrar en la absoluta en un futuro, sería una ilusión muy grande. Ahora mismo no me inquieta, ya que mi mente está en hacerlo muy bien en el Sevilla.

—¿Ilusión puede esperar el sevillista de esta temporada?

-Sí, por supuesto. Yo vengo a este equipo por el proyecto que es, me lo comunicaron tanto Monchi como Julen cuando llegaron y es un proyecto muy ambicioso y quería estar aquí para los proyectos grandes.

—La Liga Europa ya sabe que aquí es fetiche.

—Sí, me hace ilusión jugar en Europa también, aunque ya he jugado algún partido de Champions la Liga Europa es importante y vamos a ir a luchar por ella.