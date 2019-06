La ilusión y la exigencia, fieles en Nervión

Fieles de Nervión es un acto en el que el Sevilla reconoce a aquellos socios que, año tras año, y de forma ininterrumpida, han renovado sus ilusiones con su equipo sacándose el carnet cada verano para ver las evoluciones que cada temporada les ofrecían los entrenadores y jugadores que encabezaban cada proyecto. En los últimos años esa ilusión ha ido creciendo gracias a los méritos deportivos contraídos por la entidad, como también ha mejorado la escenificación del acto que el club tributa sus seguidores más fieles, a sus «Fieles de Nervión».

Ayer tocó escenificar una nueva temporada de ilusión. El mayor motivo para esa ilusión no dirigirá al equipo desde el banquillo, ni marcará o parará goles dentro del terreno de juego. Será el encargado de elegir a estos últimos, el director deportivo, Monchi. El de San Fernando es, a pesar de ser un viejo conocido, el que más miradas reclamó en el acto llevado anoche a cabo en el estadio Jesús Navas de la ciudad deportiva. Y eso que no ha presentado prácticamente ninguna cara nueva a excepción del central brasileño Diego Carlos (Dabbur es un fichaje de Caparrós en el mercado invernal de la pasada temporada). Pero sólo la figura de Monchi ya otorga confianza en sus decisiones de primeras, sin saber qué caras defenderán la camiseta sevillista en la temporada 2019-2020. Por lo pronto, el propio director deportivo reconocía que «todos estáis con las expectativas de que seamos capaces de hacer un proyecto ilusionante», reconociendo que no iba a anunciar ningún fichaje, pero prometiendo que «cuando empiece la competición el 18 agosto y el 31 de agosto acabe el mercado de fichajes el equipo que veáis en el campo sea reflejo de gen sevillista, un equipo que va a ir a cualquier campo a ganar». Una de las cosas en las que más ha insistido el aficionado en las dos últimas campañas, recuperar la versión más competitiva de los suyos, no ese equipo de brazos caídos al primer contratiempo. Culminaba su intervención con un «sí os digo no dudéis, confiad en el proyecto», sabiendo que lo que más tiene el sevillismo ahora mismo es confianza precisamente en él, en Monchi.

Una de las decisiones más complejas, y que menos ilusión generó en un principio en el sevillista fue la elección de Lopetegui como entrenador. El vasco se dio ayer un baño de masas en un escenario idóneo, pero dejó claro que «llegamos llenos de ilusión, responsabilidad y conscientes de la exigencia que tenemos y la historia de este club». Y es que esa palabra se la han marcado a fuego desde la propia entidad nada más pisar Sevilla. Quizás no sea el Real Madrid, que exige las cotas más altas en cuanto a títulos nacionales e internacionales, pero esa «fiel infantería sevillista» de la que hablaba José Castro le va a exigir al técnico resultados desde el minuto uno, y tendrá que ganarse el favor de la grada con los resultados que obtenga en el terreno de juego.

Precisamente Castro pronunció las dos palabras que marcan siempre cada inicio de temporada. «Habrá máxima exigencia porque no sabemos hacerlo de otra forma. También máxima ilusión porque hemos hecho mucho, pero nos queda mucho por hacer», sentenció.