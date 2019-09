La inversión para el tercer anillo del estadio “sería de no menos de 100 millones de euros”

En las últimas semanas, el Sevilla FC admitió que estudia la construcción del tercer anillo del Ramón Sánchez-Pizjuán. Y es que, ciertamente, el estadio necesita una ampliación.

Esta mañana, durante la presentación del ‘Campus Deportivo y Empresarial Jose Ramón Cisneros Palacios’, el presidente del Sevilla FC, José Castro, ha admitido de nuevo que “queremos hacer un tercer anillo en el estadio, es algo de envergadura. Encargaremos unos estudios, hay una serie de cuestiones que tenemos que hacer, pero que ya están en marcha. No me atrevo a hablar de fechas, pero desde luego que estamos trabajando en ello. Es algo complejo, la inversión sería de no menos de 100 millones de euros”.

En total, entre las obras que se acometen para la nueva ciudad deportiva que se ha presentado hoy y lo que se llevará a cabo en el estadio, la suma podría ascender a los 145 millones: “Llevamos gastados unos 10 millones y la inversión será de 20 más. En el estadio llevamos invertidos unos 15 millones de euros”, dijo Castro.

En cuanto a la liquidez, el presidente, José Castro, ha dejado claro durante su intervención ante los medios este lunes que “tenemos financiación para todas las obras que queremos realizar”, concluyó el mandatario.