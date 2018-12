La primera prueba de Promes en el carril derecho

Una de las cosas que más sorprendió ayer fue la presencia de Quincy Promes en el once inicial ante el Villanovense. No por el hecho de que jugara, claro está, sino por su posición como carrilero derecho, demarcación en la que el Sevilla necesitaba algún efectivo ante las bajas por lesión de Jesus Navas y Aleix Vidal.

Pablo Machín se decidió por Quincy Promes para intentar ver si el holandés se adaptaba bien a la demarcación y aprovechaba así su velocidad y su uno contra uno. El futbolista ex del CSKA de Moscú no lo hizo mal, sobre todo en la primera parte, pero después se fue diluyendo. Una actuación correcta de la que no se pueden sacar muchas más conclusiones al tener un rival enfrente que le iba a exigir poco en materia defensiva.

Ahora toca visitar al Valencia en Mestalla y enfrente habrá mucha más exigencia, sobre todo si acaba jugando un futbolista tan determinante como Guedes. El portugués es duda hasta última hora, pero es un jugador muy veloz y con desborde, un peligro, como ya pudo comprobar el Sevilla en sus enfrentamientos anteriores.

Sea como fuere, ni Aleix Vidal ni Jesús Navas tienen opciones de llegar a Mestalla, por lo que Promes apunta a la titularidad de nuevo en el carril derecho, salvo que Machín opte por un perfil más defensivo como Mercado, o apele a la polivalencia de Pablo Sarabia.