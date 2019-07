La resilencia de Nolito en Lagos

La historia de Nolito en el Sevilla no está marcada por la fortuna. El jugador llegó como una apuesta fuerte hace dos veranos, pero la falta de continuidad, actuaciones irregulares y una inoportuna lesión la temporada pasada terminaron por condenar al delantero a tener minutos residuales y a ser incluido este verano en la lista de transferibles del conjunto de Nervión. La dirección deportiva le comunicó a su agente que le buscase un destino para continuar su carrera e intentar recuperar su mejor versión.

Una mejor versión que, por ejemplo, encontró en la filas del Celta, club que aspiraba este verano a recuperarlo, aunque no ha llegado a apostar de verdad por hacerse con él, al menos no en las condiciones que busca el Sevilla para abrirle la puerta. Los gallegos, que se han gastado 14 millones de euros en Denis Suárez, quieren a Nolito sin tener que pagar un traspaso para poder hacer frente a la ficha que cobra en el Sevilla, una opción que no contempl03an en Nervión.

Mientras, el jugador hace gala de una actitud envidiable en Lagos. Su buen humor no decae y es contagioso entre sus compañeros, con los que bromea continuamente. Pero eso no significa que no se faje como el primero cuando toca trabajar. En los partidos como el de ayer se le vio bastante bien y activo, incluso dando muestras de que es un jugador muy aprovechable. Quizás ya no tanto en este Sevilla ambicioso que aspira a lo más alto, pero sí deja claro que está lejos de encaminarse hacia su recta final. El resilente Nolito sigue trabajando por su presente.

En otro orden de cosas, la sesión de entrenamientos de ayer en Lagos dejó como tocados a Arana y Amadou. El brasileño se tuvo que retirar de la sesión vespertina al torcerse el tobillo derecho. Está pendiente de evolución. Por otra parte, no participó en el partido a campo completo el francés Amadou, que realizó trabajo complementario planificado por el cuerpo de preparadores físicos de la entidad. Sergi Gómez, por su aprte, sigue fuera del grupo recuperándose de sus problemas.