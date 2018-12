La Sampdoria quiere repatriar a Muriel

La Sampdoria, que está luchando esta temporada por meterse en Europa, se ha interesado en Muriel y así se lo ha dicho a sus agentes. Sin embargo, no parece una operación fácil puesto que el Sevilla pagó por él en torno a los 20 millones y no quiere el club de Nervión facilitar su salida a quien tanto apretó… Las negociaciones entre la Sampdoria y el Sevilla no fueron nada fáciles y la idea del club sevillista es la de que Muriel salga en el mercado de invierno cedido.

Otro de los equipos que se ha interesado por Muriel es el Milan, y también con una operación en calidad de cedido. El Sevilla le ha hecho ver a su representante la idoneidad de tratar de resolver cuanto antes su situación.

Tras temporada y media en el club, Muriel tiene abierta la puerta de salida en un equipo que no se está caracterizando precisamente por su falta de gol, pero que necesita que Ben Yedder y André Silva tengan algún recambio de cierta garantía en materia realizadora, para el mes cargado que vendrá en enero y en febrero con las competiciones de la Copa del Rey y la Liga Europa, además de LaLiga Santander.

El Sevilla está buscando un futbolista de área y que le pueda dar a Machín opciones de plantearse con más éxito las jugadas a balón parado, uno de los ejercicios que llevó a la perfección en el Girona.