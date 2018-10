Sevilla FC: La «trituradora» no tuvo piedad con los turcos

No dejó ni un atisbo a la duda el Sevilla. Confirmó desde el mismo inicio del encuentro el hecho de que las casas de apuestas te hicieran casi millonario por apostar por que los turcos sacaban algo positivo de Nervión.

La trituradora de Pablo Machín no dejó ni respirar a un Akhisar que evidenció que no vive un buen momento. De hecho, es de los peores rivales que han pisado Nervión en la última década. Una prueba de ello es que no tenían ni siquiera a siete suplentes, llegaron con seis jugadores y, encima, dos eran porteros.

Sin embargo, no hay que restarle el mérito que tiene marcar seis goles en una competición europea. La buena noticia para los sevillistas es que los menos habituales se sumaron al carro, al menos dieron muestras de poder confiar en ellos. Siempre con la prudencia de la ya mencionada entidad del rival. Aun así, destacable el despliegue de Promes, con dos goles incluidos, la entrega y el golazo de Roque Mesa y la adaptabilidad de Aleix Vidal a varias posiciones y dejando ver que puede crear peligro, tanto en la derecha como en la izquierda.

Este equipo tiene pegada y, cuando se pone en modo trituradora, pocos pueden escaparse. Ya lo han comprobado Levante, Eibar, Standard o Real Madrid, que tienen más entidad que el Akhisar turco.