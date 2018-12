LaLiga (J15) Resumen y goles del Valencia 1-1 Sevilla

El Valencia y el Sevilla FC empataron a un gol en su duelo de la decimoquinta jornada de LaLiga Santander, un partido disputado y con no muchas ocasiones que los sevillistas dejaron escapar en el descuento cuando ya agarraban los tres puntos con las manos.

La primera parte fue muy competida, sin ocasiones claras y con más ímpetu por parte de los locales, más necesitados en la tabla. De hecho, los porteros no tuvieron apenas trabajo en la primera mitad. El Sevilla FC contemporizaba porque no tenía presión, al menos no la misma que su rival.

En la segunda mitad parecía que se mantenían las tornas hasta que Sarabia adelantó a los sevillistas en el minuto 55. El Valencia protestaba un fuera de juego del madrileño que nunca existió. Con ventaja en el marcador los de Pablo Machín jugaron con el nerviosismo de la parroquia local, que abroncaba a sus jugadores con una tremenda pañolada. Banega tuvo un disparo que se estrelló en el poste.

En los últimos minutos André Silva tuvo el 0-2 en una contra dirigida por Promes, pero el disparo del portugués tras deshacerse de Neto también se estrelló en el poste. El jarro de agua fría llegaría en el minuto 92, cuando Diakhaby remató de cabeza al fondo de la red, ante la salida en falso de Vaclik, una falta botada por Parejo.