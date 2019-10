Las cartas a jugar con De Jong

Si hay un nombre del que se está hablando estos días ese es Luuk de Jong. El holandés desaprovechó las claras ocasiones de las que dispuso el Sevilla en su partido en el Camp Nou, cuando el marcador aún señalaba el 0-0 inicial, y el conjunto azulgrana acabó goleando a raíz del tanto inicial de Suárez. Ya estaba el holandés cuestionado por su ineficacia goleadora, por sus pocas opciones de anotar goles en sus apariciones como titular, posición que le ha dado Julen Lopetegui desde el arranque de temporada, a excepción de los duelos en la Liga Europa y del choque en Ipurúa ante el Eibar. El infortunio o desacierto de De Jong ha originado una oleada de análisis y críticas sobre el futbolista y sobre el propio entrenador, al que se tacha de cabezón por no haber movido la silla del holandés para dar entrada a Chicharito u otro compañero en ataque en busca de un goleador que se asiente en el equipo, algo que todos los equipos de la zona alta de la tabla necesitan.

Sin embargo, tendrá que estudiar con mimo Lopetegui como afrontar el asunto con De Jong. Si quitarlo del once en el próximo envite que el Sevilla tiene ante el Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán o, por el contrario, mantener su apuesta. También está la opción intermedia, que es ir dándole más minutos a otros jugadores y, por ende, menos al holandés, aprovechando los próximos tres duelos que debe afrontar el conjunto de Nervión en su feudo. Un entrenador, a la parte que el encargado de lo estrictamente técnico, es un gestor de grupo, y debe conocer bien a sus jugadores mentalmente para no desengancharlos de su proyecto cuando lo necesite. Lopetegui debe valorar si quitar drásticamente del once a De Jong a las primeras de cambio es señalarlo o, por el contrario, el jugador debe ser lo suficientemente maduro y profesional para saber que el fútbol de élite tiene máxima presión y exigencia, y que no espera a nadie. El técnico vasco lo conoce mejor que nadie, sabe lo que le puede dar en los partidos a raíz de lo que ve en los entrenamientos, y entiende que un gol liberaría de esa presión al jugador.

El problema también está en los que esperan su oportunidad en el banquillo. En un equipo en el que ninguno de sus delanteros ha marcado aún un gol en LaLiga, y al que le está constando mucho encontrar el marco rival, insistir en un ariete con la pólvora mojada puede hacerles cuestionarse su papel a jugadores que esperan la titularidad en el banquillo como Chicharito. El delantero mejicano ha marcado en los dos partidos en los que ha sido titular en la Liga Europa, ante Qarabag y Apoel, por lo que muchos no entienden ya que no sea de la partida en próximo duelos. El futbolista llegó del West Ham haciendo un esfuerzo económico (se bajó la ficha) para tener continuidad en el Sevilla, por lo que si no juega con su competidor en el puesto negado ante el marco rival, se podría cuestionar la confianza del cuerpo técnico en él.

En las últimas horas, como es natural, han surgido voces de apoyo para De Jong, habitual goleador con el PSV pero que, eso sí, no ha tenido fortuna en sus dos experiencias lejos de su país, tanto en Alemania como en Inglaterra. El seleccionador holandés Ronald Koeman señaló que «está claro que el entrenador del Sevilla tiene fe en él. De lo contrario, no mantendrías a tu delantero durante los siete primeros partidos del liga», al igual que Monchi señaló el lunes que «volvería a fichar a De Jong».

El jugador, por su parte, reconoció que le afectó su poco acierto ante el Barcelona, afirmando que «la ocasión del 0-0 entra nueve de cada diez veces. Me preguntaba, despierto, ¿cómo no ha podido ser gol? Sé que a un delantero se le juzga al final por sus goles, yo soy realista, pero el entrenador me ve como un líder disruptivo, alguien para presionar arriba». Lo podrá ver así, y Lopetegui tiene mucha fe en el holandés, pero la grada aprieta y se impacienta ante la falta de noticias con el gol. Las victorias tapan todo, pero ahora llegan tres duelos consecutivos en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante Levante, Dudelange y Getafe, un buen momento para medir la cintura del entrenador con una situación que pide ya sacar más cartas de la baraja.