Las dudas del técnico del Sporting frenaron la salida de Muriel del Sevilla

Uno de los jugadores sobre los que se especulaba acerca de una posible salida del Sevilla FC fue el delantero colombiano Luis Muriel -quien actualmente se encuentra concentrado con su selección-, con una oferta del Sporting de Portugal sobre la mesa. Con la llegada de André Silva, más acorde al esquema de Pablo Machín, el protagonismo tanto de Ben Yedder como de Muriel se vio considerablemente reducido, si bien era el ex de la Sampdoria quien más papeletas tenía de salir de Nervión.

Finalmente, una vez concluído el mercado, Muriel no se movió del Sevilla, aunque desde entonces no ha dispuesto de excesivas oportunidades sobre el césped. El interés del conjunto lisboeta fue una opción de cobró cada vez más y más fuerza a medida que se alcanzaba el final del mercado de fichajes. Sobre ello habló Sousa Cintra, presidente del Sporting, en una entrevista concedida a un medio portugués, en la que aclaró que fueron las dudas del técnico José Peseiro el motivo por el que el colombiano no recaló en Portugal.

“Todos los jugadores con los que hablamos querían venir, pero no iba a contratar a alguien que no tenía el aval del entrenador. Muriel era uno de ellos, pero nosotros no lo quisimos contratar. El entrenador tuvo un poco de culpa en eso, primero quería el jugador, después ya no quería … No valía la pena traer al jugador sólo porque sí. Tenemos que aprovechar el dinero de la casa”, afirmaba Cintra, máximo mandatario del club luso, en una entrevista a SIC Noticias.

Tras todo ello, Muriel permaneció en el Sevilla , a las órdenes de un Pablo Machín que de darle la titularidad en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, pasó a no convocar al jugador para el úlimo partido de LaLiga disputado el pasado domingo ante el Betis en el Benito Villamarín. Hasta la fecha, el balance del cafetero esta temporada es de siete partido jugados de los diez oficiales que ha disputado el equipo, contabilizando un gol en el partido de vuelta ante el Újpest y una asistencia en la final de la Supercopa en Tánger. En Liga, Muriel tan solo participó en el encuentro de la primera jornada ante el Rayo, donde estuvo sobre el terreno de juego los últimos quince minutos de partido.