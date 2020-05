Las sensaciones del nuevo fútbol: «La fuerza mental va a ser clave»

En Alemania, a casi 2.500 kilómetros de la ciudad hispalense, hay un exsevillista que conoce bien cuáles serán las sensaciones que vivirán los jugadores de Lopetegui en el Sánchez-Pizjuán a partir del mes de junio. A puerta cerrada y con unas condiciones de control muy severas para evitar el contagio del coronavirus. Jairo Samperio, del Hamburgo, relató a ABC de Sevilla cómo es el nuevo fútbol. Hasta la fecha, y de los dos partidos que se han disputado, jugó ante el Greuther (2-2), y fue suplente frente al Bielefeld el pasado domingo (0-0). «Es todo muy raro. Antes de los partidos, por ejemplo,estamos pendientes de cosas como colocarnos bien la mascarilla, guardar la distancia correcta con el compañero… que del propio encuentro. Desde que sales del hotel ya ves que es todo distinto, Debemos desplazarnos al estadio en dos autobuses para que podamos ir separados. Todo ha cambiado y es lo que queda. Supongo que poco a poco nos acostumbraremos, pero es extrañísimo jugr así», dijo en un primer momento el cántabro.

Jairo habló de la concentración que tuvo que hacer con el resto de los jugadores del Hamburgo. «Nosotros fuimos a un hotel de Nuremberg porque está cerca del lugar en donde teníamos el primer partido, en Fürth. Estuvimos seis días. Todo era distinto. Un ejemplo que le pongo. Antes, normalmente, en las comidas, nosotros teníamos un buffet e íbamos a ponernos lo que considerábamos, siempre, con la dieta marcada por el club; ahora, sin embargo, ya no te mueves para nada. Es el mismo cocinero el que va a tu mesa. Nos sentamos de cuatro en cuatro», señala, al mismo tiempo que reconoce que comprende la importancia de llevar a cabo estas medidas.

«También para los partidos de casa nos tenemos que concentrar. Antes hacíamos lo mismo que en Sevilla: entrenábamos, nos íbamos a casa, y al día siguiente nos veíamos en el hotel antes de jugar el encuentro. Todo, el mismo día; ahora, el proceso ha cambiado. Primero nos hacen el test. Por ejemplo, este sábado nos lo hicieron a las 10.00 de la mañana; después entrenamos y a posteriori nos fuimos al hotel para concentrarnos y dormir allí». El delantero cuenta también cómo son las llegadas a los estadios. «Eso es lo más raro. Sales a calentar y no ves a nadie, a nadie. Escuchas todo. Ahí yo creo que la clave va a ser la mentalidad de cada uno. Más que estar bien físicamente, que evidentemente también es importante, creo, por la experiencia que me ha dado estos dos partidos, que se va a ver quiénes son fuertes mentalmente. ¿Por qué? Porque debe aparecer una motivación más personal que nunca. Se nota mucho que no hay afición en el estadio, que no te aprietan… Es rarísimo no tener ese estímulo que te ayuda a motivarte, a superarte, a apretar en esa carrera que sabes que difícilmente vas a llegar, pero que lo haces porque la afición está tirando de ti. La fuerza mental va a ser clave. El otro día me puse a ver partidos de otros equipos y parece que a veces falta intensidad dentro el partido; igual no es esa palabra. No sé. Pero parece que falta algo».

En ese sentido, el exsevillista recalcó de dónde llegaban más los sonidos: «¡Del banquillo! Ahora, yo que estoy en los puestos de ataque, puedo escuchar perfectamente hasta al portero. Pero, sobre todo, a los que más oyes son a los que están en los banquillos. Parece que están radiando el partido. Animan, hacen de compañeros, de aficionados. Este domingo me tocó a mí; quieres ayudar y lo que te sale es animar». También habló del momento de celebrar los goles: «A algunos, con la euforia del momento, se les ha olvidado por segundos lo de ir a por el compañero para felicitarlo (se ríe). No lo han podido controlar. Poco a poco lo vamos a automatizar y no habrá problemas».