Lenglet: “Enfrentarme al Sevilla fue muy difícil”

El jugador del FC Barcelona Clement Lenglet ha repasado sus primeros meses como jugador culé, pero también ha tenido tiempo para referirse al Sevilla. En concreto, el francés ha explicado en Goal.com cómo se sintió en verano, cuando tuvo que enfrentarse por primera vez a los de Nervión en la final de la Supercopa de España, la cual terminó ganando el cuadro catalán.

Así, Lenglet comenta que “fue un partido muy difícil, enfrentarme al Sevilla fue difícil. Era mi primer partido con el Barcelona, iba a ser contra mis excompañeros y con la posibilidad de ganar el primer título de mi carrera”, confesó. “Hicimos un buen partido y logramos una victoria importante”, añadió.

Por otro lado, el exsevillista subrayó que hablar con Leo Messi es “distinto a todo”. “Cuando el mejor jugador del mundo habla hay que escuchar muy atentamente. Y no solo eso. También hay que abrir muy bien los ojos y fijarse en lo que hace”, manifestó. Preguntado por si el ’10’ daba más respeto como rival o como compañeros, señaló que lo hace “de las dos maneras”. “Como rival intentas pararle pero siempre sabíamos que era muy difícil”, recordó de su paso por el Sevilla. “Como compañero es distinto porque te puede cambiar el partido, pero sigue siendo una persona muy humilde, tiene un gran respeto por todo el mundo y eso hace todavía más grande su leyenda”, apuntó al respecto.

A nivel personal, el francés está adaptado al club, pero sorprendido con varias cosas. “Del club me alucina su grandeza, todo está preparado para ganar y que los jugadores den lo mejor de sí mismos”, admitió el zaguero. Eso sí, la adaptación al estilo del Barça, a su ADN, ya está superada. “Es un estilo muy distinto al del resto de clubes. Hay que pensar antes de recibir, posicionarse siempre bien para ir de un lado a otro y pensar siempre sobre el campo. Para los defensas es complicado”, reconoció sobre el hecho de tener que defender muy lejos de la portería. Por otro lado, Lenglet negó tener prisa por ser internacional absoluto con Francia. “Tengo mucho que aprender todavía. Si no estoy en la lista es porque me faltan cosas pero estoy trabajando en Barcelona con los mejores del mundo y esto me hace crecer. No soy impaciente”, sentenció.