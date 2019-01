Lenglet: «En los últimos metros Ben Yedder es peligrosísimo»

Acaba de terminar de entrenar con el Barcelona y devuelve la llamada a ABC de Sevilla. Es Clement Lenglet. Está feliz. Aunque sólo tiene 23 años, sus reflexiones marcan la madurez. «A mí lo que me cambió mucho fue el Sevilla. Era la primera vez que salía de casa y aprendí bastantes cosas no sólo del fútbol, sino también de la vida».

—¿Se puede ser gran jugador y humilde a la vez?

—Claro; por supuesto. La persona es la persona. Da igual a lo que te dediques. Ser buen futbolista está bien, claro. No diría lo contrario. Es una oportunidad que te deja vivir cosas especiales. Pero ser buena persona es la esencia de todo. ¿Un futbolista cuánto puede durar? ¿Quince años? Una persona lo es hasta que se muere.

—¿Cómo es Messi?

—Al final te sorprendes. Parece imposible, cuando lo ves jugar, cuando ves desde fuera lo que hace, que luego sea tan sencillo. Es muy humilde. Pensaba que al ser estrellas mundiales podían vivir otra vida; no sé…

—¿Llega usted a valorar dónde está?

—Creo que no. (Se queda pensando unos segundos). Al final estás tan metido, tan concentrado en los entrenamientos, que no piensas en donde estás, ni con quién estás. Es todo más fácil. Hay un entrenamiento y tratas de hacerlo bien; hay un partido y tratas de hacerlo bien. Luego, sí, es verdad que cuando llego a casa hay días en los que me pongo a pensar todo lo que estoy viviendo. Estar al lado del mejor jugador del mundo, de la historia, y de tantos grandes jugadores es muy fuerte para mí.

—¿Le costó mucho el cambio?

—Lo que pasa es que en el Barcelona jugamos con una defensa muy adelantada. Al principio es normal que tengas que ajustar algunas cosas. Como central… tener la portería a 50 metros se hace raro al inicio. Luego ya vas adquiriendo los conceptos.

—¿Quién le ha ayudado?

—Muchos, muchos. El míster (por Valverde) me habla bastante. También Piqué, que es de los mejores del mundo en mi puesto, te va diciendo. (Otro silencio). En los entrenamientos hacemos mucho juegos cortitos. Hay que presionar siempre. Si ves que va un compañero a presionar, pues allí vas tú también.

—¿Con quién tiene más relación?

—En el vestuario estoy al lado de Busquets; hablamos mucho. También con Dembelé, Umtiti.

—¿Y del Sevilla sigue manteniendo contactos con algunos de los que fueron sus compañeros?

—Sí, sí. No hablo todos los días, pero a cada momento nos escribimos por whatsapp.

—¿Con quién?

—Con Wissam (por Ben Yedder), Amadou, Mercado, Escudero, Carriço…

—Ben Yedder está espectacular, ¿verdad?

—Sí, sí. Es un delantero de una gran calidad. En los últimos metros tiene muchísimo peligro. Habrá que vigilarlo de cerca (se ríe).

—¿Y Amadou?

—Es muy amigo mío. Estuvimos juntos cinco años en el Nancy, entre la cantera y el primer equipo. Tiene calidad y es fuerte. A mí me encanta.

—¿Está ya preparado para jugar por primera vez como visitante en el Sánchez-Pizjuán?

—Va a ser muy raro. El ambiente, entrar en el vestuario de visitante; también escuchar el Himno como rival. Es muy especial.

—¿Cómo ve la eliminatoria?

—Jugar contra el Sevilla siempre es difícil. Lo digo yo y lo dice todo el que lo haya hecho en el Sánchez-Pizjuán. Va a ser mi primera vez, pero sé que allí lo darán todo. Yo, sinceramente, veo la eliminatoria complicada para los dos equipos.

—Valverde le dio descanso este domingo a varios jugadores, caso de Messi, Rakitic o usted.

—Ahora hay muchos partidos seguidos y contra el Sevilla hay que estar al cien por cien.

—¿Lo estarán?

—Eso espero. Yo… a la afición del Sevilla le estaré agradecida por su trato durante toda mi vida, pero ahora me debo al Barcelona.

—¿Qué más le diría?

—Que fue un año y medio increíble, que forma ya parte de lo que soy y que no me he olvidado cómo animan (risas).