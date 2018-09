Levante - Sevilla - Oier; Pedro López, Chema, Postigo, Luna; Campaña, Prcic, Bardhi; Morales, Roger y Mayoral. Vaclik; Carriço, Kjaer, Sergi Gómez; Navas, Roque Mesa, Banega, Arana; Sarabia, Franco Vázquez; y André Silva. Cuadra Fernández (Comité Balear) Jornada 5ª de LaLiga Santander Ciudad de Valencia (BeIN LaLiga, 12.00)

Con incertidumbre. Así se presenta el Sevilla este mediodía en Valencia. Los de Nervión, que llegan de golear al Standard de Lieja en la Liga Europa, quieren levantar el vuelo en LaLiga, donde sólo cumplieron en el debut frente al Rayo Vallecano. Por entonces, a mediados de agosto, los de Pablo Machín arrollaron a los madrileños y la ilusión se apoderó de todos. Pero todo ha ido en línea descendente. Sin jugar bien, empató en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra el Villarreal. Luego llegó el varapalo del derbi y, en busca de la reacción, el “bofetón” del 0-2 frente al Getafe. Todo eso ha provocado que el Sevilla transmita muchas dudas en la actualidad, y lo mejor para acabar con ellas es dar un golpe encima de la mesa en el Ciudad de Valencia. Eso buscará el cuadro nervionense a pesar del cansancio, el calor y las lesiones, porque más allá de que el juego y los resultados no están siendo los esperados, es cierto que también están teniendo mala suerte. Eso sí, no caben excusas. No vale ninguna. Los de Machín, si quiere optar a cosas importantes esta temporada en LaLiga, deben abandonar la mediocridad y comenzar a ganar en campos como el del Levante. Da igual que luego haya jornada intersemanal, que visite el Sánchez-Pizjuán el Real Madrid y que luego haya que ir a Eibar. Lo primero es lo más importante. Y no sólo por los tres puntos en sí, que por supuesto, sino porque una derrota en tierras valencianas alimentaría todavía más el nerviosismo, algo nada recomendable cuando sólo habrían transcurrido cinco jornadas.

Por eso es mejor pensar en positivo. Dar por hecho que los de Nervión se van a parecer al equipo que sí jugó bien en la segunda parte del jueves y no al de la primera, el cual llegó a sufrir frente a un débil rival como el Standard de Lieja. Hay que creer que Machín por fin va a dar con la tecla, especialmente con el centro del campo, y que tanto la destrucción como la creación va a funcionar. Y hay que dejar a un lado, aunque sea una realidad, el tema de los lesionados. Para la medular, como jugadores específicos de esa zona, sólo están Roque Mesa y Banega. En un momento dado, Franco Vázquez también podría retrasar su posición. Y puestos a hacer pruebas, por ahí pueden aparecer futbolistas como Sarabia o, incluso, Carriço. El que seguro que no estará será Borja Lasso. Por características, sería el sustituto ideal para Amadou, el último en caer, pero Machín ni siquiera lo ha convocado, quedando más que patente que no entra en sus planes.

Pero la medular no es la única zona en la que hay dudas. El técnico dijo ayer que no pensaban en el Real Madrid, que tenían que ir paso a paso y que el 90 por ciento de su atención estaba en el Levante. De ser así, lo lógico sería dar como titulares a una defensa formada por Carriço, Kjaer y Gnagnon como centrales, con Jesús Navas y Arana de carrileros. El de Los Palacios es un seguro de vida por la derecha mientras que el brasileño, con mucho que mejorar todavía, ha mostrado tener más prestaciones por la izquierda que Aleix Vidal. Y arriba, lo que ya va más allá de un debate. Cada vez son más los que piensas que Machín debería cambiar de sistema para jugar con dos delanteros y así aprovechar el buen momento de Ben Yedder para acompañar a André Silva. Pero parece que el técnico, de momento, va a seguir optando por un solo punta, de modo que el portugués, a pesar de los dos tantos del franco-tunecino el jueves, parte con ventaja. Como escuderos por detrás estarían Pablo Sarabia y un Franco Vázquez que ha demostrado que, en este Sevilla, es imprescindible.

Igualdad y calor

Enfrente estará un rival que ha ido de más a menos en LaLiga. Comenzó muy bien, como los de Nervión, ya que debutó con una goleada (0-3) a favor en el Benito Villamarín, pero desde entonces no ha vuelto a ganar. En la segunda jornada cayó en casa contra el Celta de Vigo por 1-2, mientras que en la tercera sumó un punto contra el Valencia. Y lo último que hizo fue perder la semana pasada contra el Español en Barcelona. Por lo tanto, suma cuatro puntos y está justo por encima del propio Sevilla por la diferencia de goles. En definitiva, ambos conjuntos han tenido un transcurrir similar, por lo que los dos buscan dar un golpe encima de la mesa para subir posiciones en la tabla clasificatoria. Al Sevilla no le vale ninguna excusa, ni siquiera el calor, el cual preocupa a todos. Llega el momento de empezar a sumar de tres en tres para que la afición no se impaciente antes de tiempo.