«El libro de acciones del Sevilla FC no refleja ningún movimiento relevante»

El Sevilla FC arranca una semana crucial de la temporada. El equipo viaja mañana a Duisburgo, donde el jueves le espera la Roma en los octavos de final de la Europa League, a partido único. La disputa entre los grandes accionistas de la entidad (acertadamente adormecida en estos momentos por todo lo que se juega el Sevilla FC sobre el césped) ha sido una de las circunstancias que ha marcado de forma inesperada el brillante final de LaLiga de la institución sevillista y la preparación del torneo continental. Con todo, los movimientos no cesan entre bambalinas. En esta nueva ‘guerra’ incipiente, por los equlibrios de poder entre Del Nido y Castro, podrían acabar teniendo un papel fundamental los pequeños accionistas de la entidad de Nervión, señalados como «llave» en un futuro proceso. En ABC de Sevilla charlamos con Moisés Sampedro, abogado de GKVC y presidente de la plataforma de minoritarios Accionistas Unidos.

-¿Qué sensaciones le genera como sevillista esa disputa de las últimas semanas entre grandes accionistas?

-Impresionado con los tiempos. Algo preocupado, pero sobre todo eso, impresionado con los tiempos que han elegido para esta batalla. No podían ser peores. No se entiende que estando el equipo tan bien y con todo lo que hay en juego, se haya elegido este momento para darle un vuelco a la presidencia.

-Se ha hablado de filtraciones interesadas…

-El tema de las filtraciones no está claro. Hasta donde nosotros sabemos, sí ha habido comunicaciones con el consejo de administración promovidas por José María del Nido. Les hizo llegar que retiraba la confianza en su hijo como representante de sus acciones. No está tan claro lo de las filtraciones. Hay cruce de acusaciones… unos dicen que sale de una comida en un restaurante de Triana… a estas alturas va a ser difícil que sepamos toda la verdad.

-¿Cómo les fue a ustedes la reunión de la semana pasada con la actual cúpula ejecutiva del Sevilla FC?

-Cuando nos convocaron ya intuía sobre qué iba a ir la reunión. En líneas generales, bien. Nos agrada mucho que el presidente, José Castro, quisiera poner en primera persona en nuestro conocimiento qué hay de cierto o no sobre todos los rumores e informaciones que están apareciendo en los medios de comunicación y que nos están llegando. La sensación después es de tristeza, al comprobar que todo es cierto. Hay una lucha por hacerse con la presidencia entre el que quiere entrar porque no es presidente y el que firmó un acuerdo que no vale para nada. Es desalentador en este sentido. Nosotros fuimos un poco reticentes al gran pacto, al que siempre hemos llamado ‘el pacto por la pasta’, y por desgracia se conoce que tenemos razón. Únicamente todo fue un reparto de dividendos y remuneración del consejo… y la parte más importante, la paz social, pues no ha llegado.

-¿Cuál es el papel de los llamados americanos?

-Nos causa tristeza también que el presidente nos diga ahora que los socios que vienen con Del Nido son peligrosos y que sólo buscan su propio bien económico y no tienen ningún interés por el sevillismo. Eso es algo que nosotros ya le dijimos a él (Castro) en 2018 y en 2019. Le advertimos que no se apoyara en estos señores, que sólo estarían ahí mientras hubiese dinero. Y que cambiarían de bando cuando no vieran el beneficio… que es lo que, precisamente, parece ser que han hecho.

-Solicitaron el libro registro de acciones, ¿no?

-Nos preocuparon los rumores que apuntaban a que Del Nido venía con unos apoyos del 42%. Entendemos que esos porcentajes no son acertados, por dos motivos: uno por la propia información que manejamos de las anteriores juntas y otro porque si José María tuviese de verdad esos apoyos habría convocado ya una junta general extraordinaria con el único motivo de hacer valer esa mayoría y ponerse él de presidente. Por ello pedimos el libro registro de acciones nominativas para comprobar si había movimientos importantes en cuanto a la titularidad de las acciones.

-¿Y han observado algún movimiento importante?

-Obtenemos información sobre la titularidad de las acciones a través del examen del libro registro de acciones nominativas, de las listas de asistentes a las juntas y sobre todo del Consejo Superior de Deportes. Al CSD le consultamos periódicamente si ha habido cambios significativos en la titularidad de las acciones. Es decir, si hay grandes compras y ventas de acciones del Sevilla FC. El CSD nos ha comunicado que no existían esos grandes movimientos, algo que hemos podido constatar en el libro registro de acciones. Por todo esto creemos que si se va a realizar algún movimiento encaminado a cambiar al presidente la clave va a estar en los acuerdos… acuerdos que no están inscritos en el libro y que se producirían entre grandes accionistas. Es eso lo que determinaría un posible cambio en la directiva.

-¿Cómo ven la situación del vicepresidente José María del Nido Carrasco?

-Tenemos constancia de que es un hombre trabajador y cordial en el trato. No sabemos de qué grado son las posibles diferencias con su padre. Hay un requerimiento notarial en el que se le revocan los poderes sobre las acciones de su padre… veremos por dónde sale todo esto, si este movimiento le impide continuar o no en el consejo. Entiendo que no. La postura del consejo es la de no cambiar nada a no ser que haya verdaderos motivos jurídicos para ello. Según el presidente, no hay argumentos que invaliden el pacto de estabilidad firmado y por ello piensan continuar adelante con normalidad, salvo que aparezca una motivación jurídica que les haga cambiar de parecer.

-¿Son conscientes de que los pequeños accionistas pueden tener la llave?

-Es cierto que últimamento se nos dice mucho esto de que podemos ser bisagra. No creo que a corto plazo seamos bisagra, ni mucho menos. Pero indudablemente hay un horizonte en el que el sevillismo de base puede ser el que decida de qué lado se decante la balanza. A nosotros nos preguntan mucho que de qué lado estamos… por prudencia, en estos momentos no podemos decantarnos ni por una opción, ni por la otra, ni tampoco por una alternativa. Los ‘bandos’ no están determinados, ni por la parte de Castro ni por la de Del Nido. Tampoco sabemos si hay una tercera alternativa… que es algo que no podemos descartar. Siempre hemos dicho que la dirección de la entidad intente moverse hacia un futuro de gran empresa, de volverse más técnico, por ello no podemos descartar nunca que aparezca una tercera figura de consenso que sea realmente la que ocupe la presidencia… si es que hay un cambio.

-¿Dónde está la raíz del problema?

-Parece venir de los americanos, el fondo de inversión que nada tiene que ver con el sevillismo. Los accionistas de base vemos ahora una pelea que no entendemos, porque deportivamente estamos bien y hay estabilidad. El aficionado ve claramente que no es el momento de una pelea entre accionistas mayoritarios. Ni siquiera le interesa, porque el aficionado no tiene intereses económicos; quiere que su equipo gane. Las dos opciones que se plantean son quedarnos con el que trajo el problema o quedarnos con el que ahora usa a los americanos para su propio interés, para sus fines. No hay que descartar nada… ni esa posibilidad de que surja una tercera opción. Roberto Alés, por ejemplo, fue un gran presidente y cuando fue elegido no tenía un gran porcentaje de acciones. Lo mismo le ocurrió en su día a José María del Nido. Por eso no se puede descartar que aparezca un sevillista, con presencia o influencia accionarial, dé un paso al frente y presente un proyecto. Ahora parece que sólo podemos elegir entre personas y quizá lo más apropiado sería poder elegir entre proyectos.