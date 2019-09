Llega el momento para todos en el Sevilla

El inicio del Sevilla de Lopetegui en LaLiga ha sido bueno, en sensaciones y en números. El último empate ante el Celta dejó un sabor agridulce antes de marcharse al parón de selecciones, pero la imagen global es la de un equipo sólido, defensivamente fuerte y con las ideas muy claras. Eso sí, en ataque debe pulir aspectos para ser un conjunto aún más poderoso. El duelo ante el Celta así lo evidenció. Durante el parón el técnico vasco apenas ha podido trabajar con sus jugadores de vanguardia los ajustes necesarios para que el Sevilla sea un equipo que asedie con más puntería el marco rival. Dabbur, De Jong y Chicharito están con sus selecciones y no llegan hasta estos días. Sea como fuere, el partido ante el Alavés será pistoletazo de un carrusel de encuentros en el que se va a poner a prueba la política de rotación del técnico y las cualidades de jugadores que, por el momento, no han sido titulares o, directamente, no han gozado aún de ningún minuto.

Cabe recordar que el Sevilla se va a medir en 21 días a siete rivales distintos, con partidos los fines de semana y los jueves en la Liga Europa, además de una jornada intersemanal. Arranca el domingo ante el Alavés en Mendizorroza, viaja a Azerbayán para medirse al Qarabag el jueves 19 y, tres días después, recibe al Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras la cita ante los blancos llega el duelo intersemanal de LaLiga ante el Eibar en Ipurúa y el del domingo siguiente ante la Real Sociedad en Nervión. Culmina este carrusel de duelos continuados con el Sevilla-Apoel y el Barcelona-Sevilla, última cita antes del parón de octubre.

Una sucesión de partidos exigentes y con el largo desplazamiento de Azerbayán que provoca desgaste en los jugadores y la necesidad de que Julen Lopetegui suba a todos al carro del equipo repartiendo minutos para los que están disponiendo de menos opciones. Es la clave de cualquier gestor de vestuario, que todos se sientan importante en mayor o menor medida.

De los que no han debutado hasta el momento en el equipo el que tiene más opciones de entrar en el equipo más pronto que tarde es Chicharito, el penúltimo en llegar. El mexicano se encuentra con su país en tierras norteamericanas, y llegará de los últimos a incorporarse a los entrenamientos. No ha podido realizar ni una sola sesión, pero el hecho de que el Sevilla hiciera un esfuerzo a última hora por él indica que el cuerpo técnico pedía un jugador de sus características para darle opciones a la delantera. Más si cabe con la ausencia de un Munas Dabbur en las convocatorias que ha generado mucho debate. El israelí tampoco ha tenido minutos en las tres jornadas disputadas hasta el momento, y parece que la Liga Europa, una competición que conoció bien con el Red Bull Salzburgo, puede ser el escenario perfecto para que se estrene, al menos en una convocatoria. A priori, Chicharito es una piedra más en el camino de Dabbur, pero en Lopetegui, y en el propio delantero de Israel, está que todos encuentren su lugar.

Otro de los que puede tener su oportunidad de debutar como sevillista es Bono. El portero marroquí, también con su selección estos días, tiene experiencia contrastada en Primera división con los 32 partidos que disputó la campaña pasada en el Girona. Eso sí, está por ver si el entrenador es amigo de rotar los porteros en competiciones cortas y LaLiga o, por el contrario, prefiere que su cancerbero titular lo sea también en Europa y deje al habitual suplente con la Copa del Rey. La temporada pasada, como técnico del Real Madrid, Lopetegui le dio la titularidad a Courtois en LaLiga, mientras que Keylor jugó las tres primeras jornadas de la fase de grupos de la Liga de Campeones y la Copa del Rey.

En cuanto al resto de integrantes de la plantilla sin minutos en la plantilla, hay un defensa y un hombre de banda. Sergi Gómez podría entrar en la rotación de los centrales en alguno de los encuentros, bien con Carriço o Diego Carlos, bien renovando totalmente el eje junto a Koundé. Eso sí, no es amigo Lopetegui de onces muy variantes de un encuentro a otro. Pozo también espera su oportunidad por más que tener a un infatigable como Jesús Navas por delante le ponga las cosas muy difíciles al chaval.

Sea como fuere, Lopetegui quiere un grupo cohesionado y homogéneo, y una de las circunstancias que lo logra es la distribución de minutos entre el plantel. Este arreón de partidos le pondrá a prueba.