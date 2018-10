«Lo que está haciendo el Sevilla es para quitarse el sombrero»

Considerado en Huesca el «arquitecto» del ascenso (firmó por el club aragonés en febrero de 2017 y sólo dieciséis meses lo subió a Primera) sigue mirando al sur. Primero, con Monchi como referencia; después, por su amistad con Víctor Orta, y ahora con Ramón Tejada, exentrenador del filial sevillista, como secretario técnico en su club, Emilio Vega reflexiona sobre lo que ha hecho, lo que hace y lo que puede hacer. «¿Si me pudiera llevar hasta tres jugadores del Sevilla al Huesca?».

—Eso es. Puestos a imaginar…

—¿Sólo tres? (Se queda callado unos segundos y arranca con ímpetu). ¡Es que son muy buenos! Empiezas a decir nombre y no paras (otro silencio). Yo me quedaba con Jesús Navas. Está haciendo una temporada espectacular. Por todo lo que transmite, también por sus valores… Hay que ver lo humilde que es un chico que lo ha conseguido todo. Pero se le ve que quiere más y más. También me quedo (se ríe) con Banega y Mudo Vázquez. Aunque el primero, Navas. Lo de este jugador es tremendo. Ya el año pasado, con una línea de cuatro, jugó de lateral, y lo hizo bien. Pero ahora, con los tres centrales, se ve que tiene mucha seguridad para subir. Está que se sale.

—Sin embargo, no le ha valido para volver a la selección.

—Pues está para ir. Seguro.

—¿Cómo vive el Huesca entre tanto millonario?

—El dinero es importante, pero no lo es todo. En absoluto. El Sevilla es también un ejemplo, un club capaz de luchar con otros más poderosos económicamente. Nosotros también el año pasado lo demostramos. Éramos, en Segunda, el club con el presupuesto número 18 de la categoría. Nunca habíamos jugado en Primera, en Segunda apenas habíamos estado años, en una ciudad con una población de unos 50.000. Fue lo más parecido a un milagro.

—¿Conseguir la permanencia puede ser catalogado como otro milagro?

—Bueno. Yo creo que sería como otro ascenso para nosotros.

—Nueve partidos y cinco puntos. ¿Está el Huesca pagando la inexperiencia en la categoría?

—Hay muchísima diferencia entre Primera y Segunda. Pero yo creo que, exceptuando los partidos ante el Barcelona y el Atlético, los demás encuentros hemos competido de tú a tú con el rival. Estamos capacitados para lograr la permanencia. En el Elche ya viví una experiencia así. Fue el año del descenso administrativo. ¿Se acuerda? En diciembre íbamos últimos. Nadie podía cobrar. No podíamos fichar. Pero nos levantamos y acabamos casi en la mitad de la tabla. Hablamos de que nadie nos podía ayudar. Que éramos nosotros los que teníamos que sacar la situación adelante. Y lo hicimos. Luego ya bajamos por el descenso administrativo a la Segunda división.

—A una Segunda donde estaba el Gerona de Pablo Machín. ¿Qué le está pareciendo su trabajo en el Sevilla?

—En el Gerona lo hizo increíble. Ahora, con un nuevo proyecto y una misma idea táctica, al menos desde atrás, lo cierto es que le está funcionando muy bien. Machín tiene muy clara la idea de los tres centrales y los dos carrileros, una idea que va a ir a más en el mundo del fútbol. Ya lo hacen más conjuntos y cada vez serán más y más los entrenadores que practiquen esa idea.

—En el Sevilla triunfador del siglo XXI es el primero.

—Sí, pero el fútbol también cambia. Machín es un ejemplo de lo que le hablo. Hasta hace una semana tenía al equipo primero. Lo importante en una entidad es encontrar la estabilidad y creo que el Sevilla la tiene. El Sevilla es un ejemplo. Lo que está haciendo es para quitarse el sombrero. Compite por todo, sea quien sea el rival, y lo demuestra partido a partido. Lo llevan dentro y sabemos que lo del domingo en el Sánchez-Pizjuán no va a ser nada fácil.