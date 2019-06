Lopetegui: “Vamos a ser ambiciosos y a no ponernos metas”

El nuevo entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, comenzó hablando de la razón por la que eligió el equipo nervionense. “No tengo ningún argumento para explicar lo contrario. El club me ha mostrado ambición y cariño. Quiero ser parte de este proyecto. La historia del club influye, las personas que están en el club. No tengo ninguna duda”, sostuvo en un primer lugar el entrenador.

Lopetegui habló de su estado de ánimo. “Estoy muy ilusionado. Estamos llenos de energía para darle forma al proyecto. Venimos a un equipo grande y queremos que lo sea aún más. Lo que toca es a partir de esta rueda de prensa es hablar poco y trabajar mucho”.

El técnico vasco, igualmente, habló de la afición sevillista: “Esa energía única del campo del Sevilla, y nos lleve en volandas para conseguir los objetivos. Vamos a ser ambiciosos y no ponernos metas. Yo he venido al campo del Sevilla como rival. La afición es única. La he sufrido como rival, y ahora la voy a disfrutar. No tengo ninguna duda que la afición va a empujar a equipo. Y que el equipo va a ser lo mismo, darlo todo”.

Lopetegui contó una anécdota: “Mi padre me llamó y me dijo que si me iba a Sevilla y que si era así tenía que tener aire acondicionado (risas). Lo que más me apasiona es entrenar. A veces hay que parar y viene bien. Claro que tenía ganas de subirnos a un proyecto… con personas importantes y en un club importante”.