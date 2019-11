Como era de prever, la primera pregunta para el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, fue en torno a Vaclik, que no pudo terminar el entrenamiento al lesionarse en su pierna izquierda en un salto. “Vamos a esperar. Hay que ver. No está descartado para nada”, dijo de manera clara Lopetegui. El entrenador, en este sentido, esperará a ver cómo evoluciona el checo en las próximas 24 horas. De hecho, la convocatoria no la dará hasta mañana.

Vaclik tuvo que salir del terreno de juego y fue llevado hasta el vestuario para valorar el daño del pie izquierdo. Desde que llegó al Sevilla, el checo apenas ha tenido problemas físicos y sin duda se trataría, en el caso de que no se recupere, de un importante problema para los intereses del equipo de cara al derbi. El portero, igualmente, también tiene después del derbi dos encuentros con su selección, la República Checa.

En caso de que finalmente la lesión sea de consideración y el cancerbero checo no pueda disputar el encuentro del domingo frente al Betis, Lopetegui alineará a Bono que apenas ha jugado tres partidos en lo que va de temporada, todos ellos de la Liga Europa, y está, seguramente, ante la oportunidad más importante de su carrera, mientras que el segundo será Javi Díaz.

Vaclik tiene ya experiencia en los derbis y, de hecho, la pasada temporada tuvo unas buenas actuaciones, sobre todo, a disparo de Jesé, exjugador del equipo verdiblanco.