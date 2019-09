Lopetegui, ante la visita del Real Madrid: “En el Sánchez-Pizjuán todas las noches son grandes”

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla FC, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que le enfrentará al Real Madrid, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Santander. El técnico tiene papel protagonista en este encuentro por el liderato sevillista y porque se mide al último equipo en el que estuvo el vasco antes de recalar en Nervión.

Lopetegui señalaba preguntado por el Real Madrid que “nos tenemos que centrar más en qué Sevilla se va a presentar, en lo que nosotros podemos hacer. Sabemos que jugaremos ante un equipo extraordinario, con un talento espectacular en todas las líneas y que nos va a obligar a dar nuestra mejor versión, más si cabe, y tenemos que tratar de hacer un gran partido en todos los aspectos. Me gustaría ver a un Sevilla que sepa atacar bien y defender bien. Esto acaba de empezar, claro que tenemos margen de mejora, como todos. Cosas que hacer mejor y consolidar conceptos. El hecho de hacer bien las cosas un tiempo no garantiza seguir haciéndolas. Tenemos que mejorar el equipo y siempre estamos atentos para ayudar en todos los aspectos”.

Consideraba Lopetegui que “somos un equipo bastante reconocible. Los matices los veremos mañana. En el Sánchez-Pizjuán todas las noches son grandes. Ante cualquier equipo el ambiente es espectacular. Queremos los tres puntos y vamos a ir por los tres puntos”.

Por su pasado en el Real Madrid, se cuestionaba si Lopetegui iba a estar especialmente motivado para este partido pero el preparador sevillista dejaba claro que “en la motivación para el entrenador del Sevilla no hay extras, ser entrenador del Sevilla es maravilloso. Ojalá esté aquí muchos años. Tres puntos es suficiente motivación. Claro que somos conscientes de la repercusión del Real Madrid pero mi motivación es absoluta ante cualquier rival. Siempre tengo un recuerdo muy bueno de todos clubes en los que he jugado y entrenado, me quedo con las cosas positivas y a partir de ahí está claro que los únicos protagonistas son los jugadores, no los entrenadores”.

“Los partidos son como melones, hasta que no los abres no sabes cómo son. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. No podemos hablar de una condición previa. El Real Madrid es un grandísimo equipo y nosotros, también”, manifestaba Lopetegui que era preguntado por Zidane: “No voy a entrar a valorar ninguna situación que no corresponda a mi club y a mi responsabilidad. Tengo máximo respeto a todos los compañeros y por supuesto a Zidane”.

Acerca de los posibles cambios en la delantera, Lopetegui dijo que “barajo varias posibilidades. Lo valoraremos mañana porque tenemos poco tiempo de un partido a otro y hay matices para considerar”. Chicharito es una de ellas y se alegra el técnico de la repercusión de su buen gol en Azerbaiyán: “La repercusión que me gusta es que alaben a mi equipo, que vayamos en buena línea y seamos sólidos, intentamos jugar bien y hacer bien las cosas. Las individualidades siempre estarán detrás del equipo”.