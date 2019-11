Lopetegui: “Emery hizo historia en el Sevilla FC y yo estoy todavía lejos de hacerla”

El técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, analizaba en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Real Valladolid del próximo domingo, la actual situación de su equipo. El preparador vasco también fue cuestionado por una posible comparativa con Unai Emery, extécnico sevillista, de la que huyó. “Unai hizo historia en el Sevilla FC y yo estoy todavía lejos. Tenemos una idea de dirigir a los jugadores diferentes, aunque hay matices que pueden ser parecidos“, aseguraba el de Asteasu.

Cuestionado por la posibilidad, como han comentado esta semana Castro y Monchi, de poder pelear por un título de LaLiga en un futuro no muy lejano, Lopetegui tiene claro que no mira más allá del Valladolid. “Mi única liga está en Valladolid, no pierdo energía pensando en otra cosa. Estamos en noviembre, tenemos que mejorar muchísimas cosas, tenemos que estar centrados en la maratón de 38 jornadas en LaLiga. Tenemos que tener el máximo respeto por el rival y también la máxima ambición”, afirmaba.

Por último, Julen Lopetegui valoró la vuelta de Luis Enrique al banquillo de la selección española. “Quiero desearle la mayor de las suertes a Robert Moreno y también alegrarme por la vuelta al trabajo y que tenga energía por trabajar de Luis Enrique. Es una gran noticia”, finalizaba.