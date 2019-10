El Sevilla FC visita mañana al Barça en el Camp Nou en la octava jornada de LaLiga Santander. Lopetegui ha comparecido en la previa del atractivo choque para dejar claro que su equipo viaja con la máxima ilusión: “Llegamos con ilusión y ganas de jugar un partido tremendamente exigente, en un escenario magnífico. Llevamos muchos partidos pero eso es porque jugamos muchas competiciones, y eso es buena noticia”, comenzó diciendo el técnico del Sevilla FC.

Lopetegui no se fía de un duro rival: “Espero al mejor Barcelona, vienen de hacer buenos partidos y están a un gran nivel. Veremos a un gran equipo. Es un Barça de mucho nivel y muy bien dirigido”, señaló.

Volviendo a las posibilidades de su equipo, insistió en que “nadie nos quita la ilusión por dar una gran versión nuestra. Para ganar allí hay que hacerlo todo perfecto. Vamos con ilusión, ganas y ambición”.

Sin embargo, no gana el Sevilla en el Camp Nou en LaLiga desde hace casi 17 años, algo que no amedranta a Lopetegui: “La única motivación que tengo es la de hacer un buen partido con el Sevilla allí. No soy de mirar mucho la hemeroteca. Cada partido está por jugarse. Nos centramos en llegar de la mejor manera y competir en un partido que va a ser tremendamente exigente”.

Para finalizar, fue cuestionado sobre la conveniencia de llevar a cabo un planteamiento atrevido o conservador en el Camp Nou: “Los partidos tienen muchos momentos, hay que saber entenderlos y saber adaptarnos. La exigencia nos va a requerir y en cada momento del choque haremos lo que creamos que nos venga mejor”.