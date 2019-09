Lopetegui, la incidencia de Joan Jordán en el equipo y el papel de los porteros

El Sevilla FC busca reponerse de su varapalo en Éibar con una victoria ante su público en el duelo de este sábado ante la Real Sociedad. En rueda de prensa, hoy había muchos asuntos de los que hablar con Lopetegui, que ha tocado nombres propios como el de Joan Jordán.

Jordán es el líder y el canalizador del juego en el centro del campo. También asume la estrategia, con un exquisito golpeo a balón parado. Siempre es titular. Sin embargo, Lopetegui lo ha sustituido en todos los partidos de LaLiga, menos en el primero ante el Espanyol. El equipo pareció caerse cuando Jordán salió del campo ante el Real Madrid y el Éibar. El entrenador ha respondido a esa circunstancia: “Joan es el jugador que más minutos ha jugado del equipo… con eso contesto. También hemos ganado muchos partidos cuando Jordán ha salido del campo”… se limitó a decir el vasco.

En cuanto a la portería, Cuestionado por Vaclik y Bono, ha asegurado que no tendrá un portero para cada competición: “¿Bono? Estamos contentos con él y está trabajando fenomenal. No vamos a trazarnos una regla de que un portero juegue una competición el otro, otra. Ya veremos cómo lo hacemos”.

Analizando la debacle de Éibar y la situación de algunos tocados, apuntó que “necesitamos esperara a mañana para ver cómo están los jugadores. Hasta en el último partido en Éibar el equipo hizo 60-70 minutos buenos. Hay que saber levantarse. Cada partido tiene su dificultad”. Lopetegui se refirió concretamente a la ausencia de Reguilón ante el Éibar: “Ha tenido una serie de problemas. Tenemos que esperar hasta mañana. Hay jugadores que arrastran una serie de problemas físicos y molestias que son normales con el paso de los partidos”.

Además, señaló que “no es mi trabajo poner una nota al equipo. Estoy contento y satisfecho de cómo entrenar y cómo componer. Creo que estamos cumpliendo los trámites bien y estamos bien ubicados en las competencias. Creo que el equipo está quemando etapas bien, todos queremos mejorar”.

Sobre la Real, rival de mañana, comentó que “a mí me gustan mis jugadores, los míos siempre. A Odegaard lo he tenido en el Real Madrid y es un buen jugador, pero no es el único bueno que tiene la Real. Si tengo que destacar a alguno, destaco a los míos”.

Para concluir, Lopetegui sentenció que “tenemos un equipo entregado, ilusionado, necesitado siempre del cariño de la afición y estamos encantados de cómo nos tratan y convencidos de que vamos a darles mucha alegría”.