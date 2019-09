Lopetegui y la visita al Eibar: “Tenemos que saber al campo que vamos”

El técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha comparecido en la sala de prensa de la ciudad deportiva para atender a los medios en la previa del choque de la 6ª jornada liguera que medirá a su equipo con el Eibar, en el estadio de Ipurúa, este jueves a las 19.00 horas. “El equipo está ya preparado, pensando en el partido. Igual que cuando ganamos pasamos página rápido, cuando perdemos, también. Ipurúa es de los campos más complicados de Primera. Tenemos que ir concentrados y preparados para lo que tenemos que hacer”, dijo el técnico.

Sobre el rival, comentó que “lo veo bien, es un equipo con todos los conceptos consolidados… merece tener más puntos. Espero una buena versión de ellos, tenemos que saber al campo que vamos. Tenemos que dar nuestra mejor versión para ser capaces de conseguir los tres puntos”.

En la misma línea, Lopetegui añadió que “ellos tienen sus armas, su manera de atacar y defender. Tenemos que estar atentos a todos los procesos defensivos cuando no tengamos el balón y hacerles daño cuando lo tengamos. Juegan bien, tenemos que hacer un buen partido para contrarrestarlos”, sentenció.

También espera el técnico vasco del Sevilla FC que su equipo mantenga la misma buena línea durante todo el curso. “Ojalá que sea así. La planificación va siempre encaminada a que el equipo tenga un rendimiento alto todo el año. Seguro que el equipo llegará bien a las fases últimas del año, pero ahora nos centramos en el presente, en el Eibar”.

En cuanto a la fata de pegada en el último choque contra el Madrid, explicó que “los datos que manejo me dicen que llegamos mucho a portería, tenemos que ser equilibrados. Cada partido tiene sus matices”. A este respecto, no cree que jugar con dos delanteros garantice más goles: “Depende; hay varias maneras de atacar; jugar con dos delanteros no te garantiza llegar más o tener más oportunidades. Lo importante es que somos un equipo con una capacidad ofensiva grande”, aseguró.

No quiere dar muchas pistas Lopetegui sobre su once contra el Eibar: “Vamos a esperar a mañana; es posible que haya cambios. Tenemos una idea que solemos limar el mismo día del partido, sobre todo cuando jugamos cada tres o cuatro días”.