El entrenador del Sevilla, Lopetegui, cumplió en el último encuentro, ante el Celta, un día muy especial pues firmó, teniendo en cuenta todos los encuentros que ha dirigido, 200 duelos como técnico. Con el Sevilla tan solo lleva tres, dos victorias y un empate, pero antes se curtió con muchas experiencias.

Su primer partido como entrenador data del 31 de agosto de 2008 y entonces entrenaba al Castillo. El partido se jugó en Canarias, ante el Vecindario, y los madridistas ganaron por 0-2. Después, y además de dirigir a la selección española, también hay que recordar que fue el responsable de los banquillos del Madrid, España sub 18, sub 19, sub 20 y sub 21 y Oporto.

Lopetegui, en los 200 encuentros, ha conseguido la victoria en 133 ocasiones, ha empatado en 37 y ha perdido 30 duelos. Su media de puntos por partido es muy alta, 2,17. Lopetegui, que tuvo ofertas de equipos ingleses, prefirió continuar en España tras su destitución… y apareció el Sevilla.

“Un entrenador necesita estar abierto para el futuro, pero si puedo elegir, prefiero estar en las mejores ligas. Inglaterra es una liga fantástica. Cuando ves un partido en Inglaterra, puedes sentir la atmósfera, el respeto por los jugadores y los entrenadores, esto es muy importante. Quiero sentir eso. Por supuesto, España también es una liga fantástica, con jugadores y entrenadores fantásticos, pero ya veremos…”, llegó a decir en declaraciones a Football Daily.