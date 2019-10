Lopetegui, sobre los delanteros: “Todos tendrán su momento y sus oportunidades”

El técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha analizado el estado de forma de sus delanteros en la rueda de prensa previa al encuentro de la 9ª jornada de LaLiga ante el Levante. El preparador vasco ha comentado que no cambia la forma de afrontar el duelo frente al cuadro valenciano por el rendimiento que han demostrado los internacionales sevillistas durante este parón. ” Nuestra manera de preparar el partido no cambia. Todos tienen posibilidades de jugar y todos son jugadores de nuestra confianza. La temporada ha empezado no hace mucho y ahora empiezan. Todos tendrán su momento y sus oportunidades“, comentaba el entrenador nervionense.

Sore el estado de forma de De Jong tas su gol con la selección holandesa, Julen Lopetegui ha reconocido que no lo ve ni mejor ni peor que antes de anotar su primer gol esta temporada. “No, lo veo igual que a todos. El hecho de que marque o no marque no hace que esté o no diferente. Dabbur también ha marcado. Nos pone contentos, es bueno para ellos”, afirmaba el preparador vasco.

Por último, Julen Lopetegui reflexionaba sobre la mentalidad de los delanteros ante ciertas rachas negativas de cara a gol. “Un delantero tiene que aprender a vivir con esas situaciones con cierta naturalidad. Es verdad que el gol es lo más visible para un delantero. Hay que vivir con las rachas positivas y negativas, y aportar cosas al equipo”, finalizba el preparador vasco.