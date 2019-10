El técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, analizó la situación de varios nombres propios de su plantilla de cara al duelo de la 2ª jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League, en el que el conjunto sevillista se medirá al Apoel chipriota. Cuestionado por si hará muchas rotaciones de cara al partido del domingo en el Camp Nou, Lopetegui tiene claro lo que quiere. “Tengo la idea de gestionar y sacar el mejor equipo posible mañana. No lo llamo rotaciones y sí gestión de la plantilla“, aseguraba el preparador vasco.

Sobre la hora figura de Luuk De Jong, que está siendo muy cuestionado por el sevillismo debido a que todavía no se ha estrenado como goleador con la camiseta del Sevilla FC, el vasco no tiene dudas de que De Jong acabará marcando un buen número de goles. “No hago una valoración concreta. Hay un trabajo colectivo importante y siempre digo que los goles vengan con la camiseta del Sevilla FC. Los goles van a llegar, no sólo en el caso de De Jong, sino también del resto que juegan cerca de la portería”, afirmaba.

Julen Lopetegui no ha querido dar pistas sobre si Chicharito o Dabbur pueden ser de inicio ante el cuadro chipriota. “Chicharito podría ser… o no. Lo veremos mañana”, comentaba sobre el ariete mexicano antes de comentar la situación personal de Dabbur. “Dabbur entrena bien, es un jugador más y está a nuestra disposición. Tenemos la gran suerte de que todos los jugadores están disponibles, entonces tenemos que tomar decisiones y elegir. Munas está trabajando muy bien y seguro que le llegará su momento”, declaraba.

También dijo Lopetegui que Carriço es “complicado que esté para mañana” y finalizo haciendo autocrítica y reseñando los aspectos que debe mejorar el Sevilla FC. “La autocrítica siempre está presente. Tratamos siempre de fijarnos en lo que ha sucedido para tratar de mejorar. Nuestra ambición es ser cada vez mejores. Que el Sevilla FC defienda y ataque cada vez mejor“, finalizaba