Lopetegui: “Nolito ha hecho lo que tiene que hacer, entrenar bien y convencer con su trabajo”

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui se ha mostrado satisfecho con la planificación del club en la formación del equipo que dirige esta temporada. “La plantilla está cerrada y estamos contentos”, manifestó el técnico vasco.

“No hay ninguna duda que ha sido un verano movido. El club con una gran celeridad ha buscado las soluciones en el mercado para las salidas importantes y estamos contentos y satisfechos”, ha señalado Lopetegui a las preguntas de los periodistas de la Cadena Cope.

“Cuando Monchi me vino a ver me habló del proyecto, lo que el esperaba de un entrenador y yo le transmití lo que como entrenador entendía y en esa conversación nos mostramos encantados de poder llevan el proyecto juntos” ha contado el entrenador de como se fraguó su contratación.

“Afortunadamente el mercado ha cerrado ya. Coincido con Monchi no es sano para los jugadores ni para los entrenadores que siga abierto el mercado de fichajes cuando empieza la competición“, ha señalado el entrenador rojiblanco.

Ha sido cuestionado por cómo Nolito se ha ganado el sitio en el Sevilla. “Ha sido titular, indiscutible no hay nadie. Nolito no me ha dicho nada , ha hecho lo que tiene que hacer, entrenar bien y convencer con su trabajo al cuerpo técnico”, ha dicho. Sobre Dabbur ha comentado que “el tiempo para que suene un despertador es una temporada entera. Hay otros jugadores que no han jugado aun y ya jugarán. La única opción de rendir cuando suene el despertador es entrenar bien cada día. Dabbur es un jugador de la plantilla que esta bien y que ya llegará su momento”.

También ha hablado de la penúltima incorporación sevillista, Chicharito. “En esa posición entendíamos que necesitábamos un jugador más por que la temporada lo exige. Nos parecía interesante la opción y el mostró un jugador interés. Cunado llegue de la concentración con México trataremos de que se adapte lo más rápido posible”.

Por último comentó la reacción de Monchi cuando dijo que podría haber hecho más para perfeccionar la planificación “yo creo que la plantilla esta cerrada y estamos contentos. Lo que Monchi mostró es la autoexigencia que tiene. Pero creo que las cosas están muy bien hechas”, concluyó.