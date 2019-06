«Lopetegui sacará lo mejor de Bryan Gil»

Con uno, Bryan Gil, está ahora; con el otro, Julen Lopetegui, vivió seis años compartiendo ilusiones en la Federación Española de Fútbol. Habla con ABC de Sevilla, Santi Denia, seleccionador español sub 19. Desde Las Rozas, y acompañado por Luis de la Fuente, ex del Sevilla y hoy responsable de la sub 21 española, el albaceteño desgrana a este periódico su idea para el Europeo, analiza al canterano sevillista y muestra su cariño al entrenador del equipo nervionense.

«Ahora mismo tenemos a 26 jugadores, pero debemos dejar la lista final en 20. ¿Cuándo? Final de este mes», explica, para a continuación hablar de la situación de Bryan Gil. «Es un futbolista distinto, del fútbol andaluz, un jugador con desparpajo y capaz de ser muy directo en su juego. Es de los más pequeños, pero, sinceramente, tiene muchas opciones de quedarse con nosotros. Lo conozco bien porque ya lo he tenido en la sub 17, en la sub 16… Está en proceso de formación, si bien es cierto que tiene muchas cualidades. Tiene un talento innato. Lo positivo, en este sentido, es que es un jugador que sabe que todo pasa por el esfuerzo, la constancia», sostuvo.

Para Santi Denia, la llegada de Lopetegui a Sevilla no puede ser más positiva para Bryan Gil: «Julen ha demostrado que cree en los jóvenes. Va a sacar lo mejor de Bryan. Me parece que el Sevilla ha acertado con el fichaje de Julen. Es un entrenador con las ideas muy claras. Está todo el día trabajando y tratando de mejorar muchos aspectos del juego. Cuando Julen cree que un jugador pueda dar más, se lo pide, se lo exige, se lo saca. Nunca te regala nada. En el Sevilla le van a tener que poner a Julen una casa en la ciudad deportiva. De allí no se va a mover», dijo entre bromas, no sin antes mandar un mensaje muy cariño a los familiares de José Antonio Reyes.

«Me uno en su dolor. Es una desgracia. Yo viví un caso muy similar cuando se nos fue Rommel Fernández en un accidente. Estábamos en el Albacete y, de repente, se nos fue», finalizó.