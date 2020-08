El Sevilla sigue empecinado en perpetrar su leyenda por los rincones de toda Europa. Esta vez ha sido en Colonia. El conjunto sevillista que lidera Julen Lopetegui se ha proclamado campeón de la Liga Europa después de vencer al Inter de Milán en un partido que queda ya en la memoria de la historia de la competición. Y uno de sus principales culpables es su entrenador.

El técnico de Asteasu, tras recoger la sexta Liga Europa, quiso valorar la gran dificultad que implicaba un reto así que supone ampliar la leyenda sevillista en la competición continental. Con la medalla de campeón y una camiseta de hexacampeones, un Lopetegui visiblemente emocionado: “Va por todos los sevillistas que están en el cielo ayudándonos. Estamos muy contentos”.

Lopetegui se mostraba muy agradecido a la primera plantilla por el gran compromiso adquirido durante toda la temporada: “Son muy grandes por lo que transmiten. Aunque no hubiéramos ganado serían igual de grandes. Hemos tenido el premio gordo al final. Es un equipo extraordinario que ha tenido dificultades habidas y por haber. El himno dice que el equipo nunca se rinde y hemos conseguido un título importantísimo; así que muy feliz. Han trabajado una barbaridad, estamos a 21 de agosto. Los que jugaban, los que no… Nadie pensaba en algo que no fuera no ayudarnos”, valoraba.

¿Cuál fue uno de los secretos de la victoria? “Hablábamos de resiliencia en el partido. Es ser capaz de convivir con las dificultades y superarlas. El mero hecho de hacerlo ya te convierte en campeón y hemos merecido ganar el partido. Es una alegría inmensa para todos los sevillistas y los que trabajan el club. Todos aportan su granito de arena. En estos momentos de pandemia, le pido a los sevillistas que sean prudentes en la celebración pero que lo celebren, porque esto es para celebrarlo. Va por ellos, va por Reyes, va por Puerta, va por toda la gente que nos quiere”, concluía.