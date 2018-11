Los 300 de Machín

Entre todos los grandes protagonistas que vivieron el pasado domingo el duelo entre el Sevilla y el Espanyol, hubo uno, el técnico del equipo nervionense, Pablo Machín, que guardará por siempre la fecha y lo acontecido: 11 de noviembre de 2018 y victoria por 2-1. Para el entrenador del equipo soriano, el duelo ante el conjunto blanquiazul fue el número 300 en el fútbol profesional, una cifra al alcance de muy pocos si se tiene en cuenta su edad, 43 años. En total han sido siete años y tres meses de tiempo dedicado a los banquillos, excepto una etapa corta, desde junio de 2013, tras decidir no continuar en el cuadro soriano, hasta marzo de 2014, en los que el hoy técnico del Sevilla se ha puesto el chándal y ha cogido su libreta para tratar de mejorar el rendimiento, como él mismo dice, de sus chicos.

Su primer partido como entrenador fue ante el Alcoyano en tierras alicantinas. El 27 de agosto de 2011. En el Campo Municipal El Collao y con una asistencia de 2.200 espectadores (el que menos de toda la Segunda división en esa primera jornada de la campaña 2011-12), Machín comenzó ganando el partido con el tanto de Larrea en el minuto 27. Finalmente, y tras bajar el Numancia sus prestaciones en la segunda mitad, empataría Gato de penalti para el Alcoyano. Del Collao al Sánchez-Pizjuán. De comenzar la temporada 2011-12 en el Numancia clasificado en la posición número doce a terminar la jornada número trece en la campaña 2018-19 con el Sevilla como segundo clasificado y a sólo un punto del líder, el Barcelona. Son 300 partidos, 300 emociones para un entrenador que se hizo a sí mismo y que consiguió, según sus mejores «profesores», los pasos adecuados para seguir creciendo. En el Numancia estuvo durante 87 partidos y de ellos ganó 29, empató 28 y perdió 30. El porcentaje de puntos de esa etapa, contando además también los partidos de la Copa del Rey, fue de 1,32 por encuentro con un balance de 114 goles a favor y 116 en contra. En el Girona mejoró bastante sus prestaciones…

El soriano estuvo durante varios años, tiempo en el que le dio para dirigir al conjunto catalán durante 189 encuentros con 84 victorias, 48 empates y 57 derrotas. Fue de menos a más y en su currículum quedará para siempre el dato histórico de haber ascendido por primera vez al Girona a LaLiga. El porcentaje de puntos que obtuvo durante esta etapa fue de 1,59, y los goles a favor con respecto a los de en contra aumentó considerablemente, 261 por 203. Luego llegaría el Sevilla y el salto ideal, visto lo visto hasta ahora, para que aplicara su manual. Al equipo nervionense lo ha dirigido en 24 encuentros divididos de la siguiente manera: trece de LaLiga, uno de la Supercopa de España, otro de la Copa del Rey, y nueve de la Liga Europa. El porcentaje de puntos por partido es extraordinario, 2,13, y ha conseguido el triunfo en 16 ocasiones. El resto se dividen en tres empates y cinco derrotas. También otro dato que llama mucho la atención es el poderío ofensivo del equipo pues son 57 goles los que ha marcado el conjunto nervionense a sus órdenes. En contra sólo lleva 22, menos de uno por partido.

Sin duda, el esquema de juego de Machín se ha instalado con total éxito en el seno del vestuario sevillista.

En apenas cuatro meses y unas semanas, el técnico ha sido capaz de hacerles llegar a sus futbolistas las ideas de un manual que requiere la máxima intensidad por parte de todos. Y ahí está una de las bases del buen hacer. Jugadores como Ben Yedder, Banega o el Mudo Vázquez, acostumbrados a inventar arriba, se han convertido con Machín en auténticos puñales para tratar de robar el balón, una idea de juego básica del soriano y que ya tenía en mente desde que empezara a departir con su primer referente, Lotina. Machín llegó a debutar como jugador a las órdenes del entrenador vasco y pronto empezó a reflexionar sobre sus tesis de trabajo. Poco después comenzó a ser habitual ver a Machín y Lotina departiendo sobre cualquier detalle del juego en la ciudad deportiva del Numancia.

«El trabajo es clave. Y eso Machín lo tiene de fábrica. No fue un futbolista famoso, y todo lo que ha conseguido como entrenador… es mérito suyo. Lo conocí porque cuando yo llegué al Numancia pregunté por qué chicos del filial podían entrenarse de vez en cuando con nosotros. Uno de ellos era Machín. Me sorprendió mucho su deseo constante de aprender, de preguntar por cuestiones que otros futbolistas no tienen en mente. Machín se detenía en cuestiones tácticas y trataba de encontrar soluciones. Era algo llamativo. Sinceramente, no me ha sorprendido para nada lo que está haciendo en el Sevilla», dijo Lotina.

También otro entrenador, en este caso el exjugador del Sevilla Juan Carlos Unzué, con el que Machín coincidió en el Numancia en la temporada 2010-11, se expresa de forma parecida: «Cuando yo terminé en el Numancia le dieron el equipo a él. Conmigo era el segundo entrenador y me gustaba escucharlo. Siempre tuvo una idea de juego muy clara, con los tres centrales y hombres por las bandas con recorrido. También me quedo con las jugadas de estrategia. Lleva toda su vida tratando de avanzar. No me extrañó que el Sevilla se fijara en él porque es un entrenador joven, con proyección, trabajador y competitivo. Y, por supuesto, tampoco me ha extrañado lo que está consiguiendo con el Sevilla. Se lo merece».