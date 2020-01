¿Los 50 partidos de Navas en la Copa del Rey?

Pocos jugadores en activos llevan tantos partidos en la Copa del Rey como Navas. Con 49 partidos, y tras debutar en el 2006 en la competición, está a sólo un encuentro de cumplir media centena. Durante estos encuentros, en los que ha jugado y ganado dos finales, ha marcado nueve tantos. De hecho, uno de ellos llegaría en la finalísima ante el Atlético en el Camp Nou en el año 2010.

Si por Navas fuera seguro que jugaría el duelo ante el Escobedo, pero también el entrenador tiene en mente el duelo ante el Madrid del próximo sábado y no quiere que sus titulares puedan tener problemas. Navas siempre ha dicho que su intención es jugarlo todo y hacer algo grande con el Sevilla.

“Soy una persona muy exigente, siempre miro el día a día, en ir creciendo. No me quedo en todas las cosas que he conseguido, he vuelto a Sevilla para poder conseguir otro título; creo que la afición se merece lo máximo. Poder brindar un título sería muy grande”, dijo Navas recientemente en la televisión del club.

Además, Navas reconoció que hay una gran plantilla para hacer un buen papel en todas las competiciones: “Lo dije en pretemporada, veía un equipo para hacer cosas importantes. Todos los jugadores pueden jugar. Si sale uno y entra otro lo hace al mismo nivel. Es muy importante para todas las competiciones que nos vienen”.