Los elogios desde el Qarabag: «El Sevilla es un equipazo»

A 6.000 kilómetros de Sevilla hay quien rige el destino del Qarabag, rival del equipo de Lopetegui el jueves, con acento español. Se llama Míchel Madera, tiene 33 años y desde hace cuatro juega en el conjunto de Azerbaiyán. En la pasada temporada figuró en el mejor once de la liga y son varias las veces que los representantes de la federación del país del Cáucaso han intentado que el asturiano se nacionalice para que pueda jugar con su selección. Míchel prefiere seguir a lo suyo. «Partido a partido», bromea. El siguiente, ante el Sevilla. «Va a ser especial, mucho. Enfrentarse a un equipo tan grande siempre es algo espectacular, pero, si además es español, pues mucho más aún. Me acuerdo de la primera vez que me enfrenté al Sevilla. Estaba Kanouté. Fui con el Sporting al Sánchez-Pizjuán, y después, también, con el Getafe. Cuando vimos el sorteo se lo dije a algunos compañeros, lo bonito que iba a ser jugar en el Sánchez-Pizjuán. El Sevilla tiene una gran afición», subraya, para a continuación, analizar el duelo del jueves: «Nos vamos a enfrentar a un equipazo. Claro que lo sabemos. Aunque han llegado muchos jugadores nuevos, el Sevilla tiene ya un aire competitivo muy importante. Nadie es líder por casualidad en LaLiga. Lopetegui ha sabido darle su idea de juego; evidentemente, el Sevilla es uno de los candidatos al título de la Liga Europa. Es el que más tiene, ¿no? Nosotros trataremos de estar durante los 90 minutos concentrados, aunque somos conscientes de que será un duelo muy complicado».

Míchel explicó la situación actual del Qarabag: «Hemos ganado todos los partidos que hemos jugado en nuestra liga. El club está muy bien asentado; cada año damos un pasito más. Llevamos varios años ganando la liga y queremos seguir mejorando en Europa. Hace dos años, en la Liga de Campeones, salvo en el doble enfrentamiento con el Chelsea, creo que hicimos un buen papel. Con el Atlético empatamos los dos partidos. Creo que le sorprendimos. Fue muy especial jugar contra el Atlético porque esta clase de partidos tiene mucha expectación (Míchel fue el autor del gol del Qarabag en el empate a uno en el Vicente Calderón). Al Sevilla debemos jugarle también con intensidad. Tenemos que estar súper concentrados, muy metidos. No hay que decir que es imposible, pero sabemos de la dificultad que vamos a tener contra el Sevilla este jueves. Ojalá nos clasifiquemos los dos para los dieciseisavos. Eso sería lo positivo. Con el Dudelange nos medimos hace tres años en una ronda previa de Europa y ganamos (2-0 en su estadio y 1-1 en el del equipo Luxemburgo). También este verano tuvimos la oportunidad de medirnos al Apoel. En su campo ganamos 1-2 y luego, una semana después, ellos nos ganaron 0-2. Creo que podemos, sí, superar al Dudelange y al Apoel. Pero hay que demostrarlo».

Míchel recalcó el buen momento para el Sevilla de visitar Azerbaiyán: «Están haciendo unos días buenísimos. Es verdad que Bakú es una ciudad con bastante viento, pero ahora mismo tenemos una temperatura de entre 20 y 25 grados. Bakú es una ciudad con vida muy europea. ¿El idioma? No, no. Sólo sé decir algunas palabras. Hola, buenos días… ¡Es muy complicado! La gente aquí es muy educada; se vive muy bien», dice Míchel.

El mediocentro renovó con el Qarabag hasta 2021: «Lo que no me quito es la siesta (se ríe). Aquí, para todos los partidos, nos concentramos siempre el día antes. Tenemos en la ciudad deportiva unos habitaciones para quedarnos. Por ejemplo, para el partido que jugamos el domingo, ante el Neftchi, nos concentramos el sábado a las dos del mediodía. Al final te acostumbras».