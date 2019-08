Los maestros de Jordán: «No tiene límites»

Casi sin hacer ruido, quizás, porque provenía del Eibar, club humilde que viene realizando unos magníficos años, Joan Jordán llegó al Sevilla sin los focos mediáticos de otros refuerzos. Dicen, quienes mejor lo conocen, que esa siempre ha sido su vida: dar pasos en el anonimato. Trabajo, trabajo y más trabajo. No pudo lograrlo en su tierra, Barcelona, y tuvo que emigrar a Eibar para potenciar sus condiciones con Mendilibar como técnico. Pero antes de llegar a la élite hubo mucho más, una carrera de fondo coordinada por hasta tres entrenadores en la cantera del Espanyol, Raúl Longui, Manolo Márquez y Luis Planaguma, que moldearon su figura tras hacer un primer diagnóstico.

2 los tres técnicos a la hora de preparar las temporadas del Espanyol B en la categoría de bronce. De 2012 a 2015. El primero que se cruzó en el camino del mediocentro fue el argentino Longhi. «Cuando lo conocí me llamó la atención su personalidad. Era juvenil, y decidí que entrenara con nosotros, en el filial del Espanyol, porque ya se le veía que tenía una alta calidad. No se cortó, todo lo contrario. Pronto fue uno más. Era capaz de hacer cosas buenísimas, pero, luego, sin embargo, le faltaba un punto de intensidad, de ser más permanente en el ritmo. También era normal, cosas de la edad, ¿no? La calidad ya la tenía. Yo siempre le dije que tratara de utilizar su fútbol, que no se dejara nada, y, sinceramente, creo que entendió el mensaje. Es un futbolista inteligente, atento. Todos sabíamos que a medida de que le metiera algo más de intensidad a su juego… ya no iba a parar. Yo, sinceramente, no sé dónde puede estar su techo. Antes de que fichara por el Eibar, me llamó un miembro del cuerpo técnico para preguntarme por él. Se lo dije claro: ‘fichalo’. Mendilibar era el idóneo para sacarle todo lo que lleva dentro. Y lo hizo, vaya si lo hizo…».

Después de Longhi llegaría Manolo Márquez a la carrera de Jordán. También el entrenador catalán se refirió al mediocentro de forma parecida: «Fui a verlo en el partido que el Sevilla jugó en Barcelona ante el Espanyol, en la primera jornada. Estuvo espectacular. Se lo comenté. Hablé con él y le dije que aprovechara la oportunidad, que lo diera todo. Lo hará, seguro. Ha crecido muchísimo. Cambió bastante en el Eibar. Allí se dio cuenta de que con la calidad sólo no bastaba. En un fútbol cada vez más físico, resulta fundamental meterle un punto de intensidad más. Jordán ahora parece que está en todos lados y, además, cuando va a la presión lo hace convencido, con firmeza. Lo que más destacaría de él es su capacidad de aprendizaje. Por ello, y con la edad que tiene (25 años), no tiene techo, no tiene límites. Es una esponja y siempre está con unas ganas tremendas de mejorar. Esos son los futbolistas que rompen las barreras que sean necesarias para dar pasos adelante. La agresividad que muestra ahora le ha hecho un jugador de equipo, de esos que a cualquier entrenador le gusta tener. Antes marcaba goles a balón parado, en alguna falta, ahora, producto de esa intensidad que ahora le aplica a su juego, es también capaz de hacer goles en segundas jugadas. El tanto ante el Granada es un ejemplo. Continuó con la jugada y le pudo dar los tres puntos al Sevilla».

Por último, Luis Planaguma, que también dirigió a Jordán en el filial del Espanyol, destacó su carácter ganador. «Cuando tiene la confianza del entrenador es imparable. No tiene límites. Jordán tiene la virtud de tener un poco de todo. Tácticamente es muy inteligente. Mírelo cómo se sitúa en el centro del campo y cómo casi siempre elige la mejor opción. También técnicamente es muy bueno. Y luego tiene un golpeo de balón buenísimo. Además de en las faltas, en los córners, que los coloca donde quiere, es capaz de hacer un cambio de juego para dejar solo a su compañero. Todo esto ya se le veía cuando yo lo conocí. Ya llevaba dos años en Segunda B y era uno de los jugadores claves. Lo tuve conmigo en la temporada 2014-15, hace sólo cinco años. Creo recordar que marcó varios goles (cinco). Lo único que le faltaba era ser más competitivo, más agresivo. Ya lo tiene. Me alegro mucho por él. Tenemos una muy buena relación; es muy buen chico. Al final de la temporada pasada, y al quedarme sin ascenso a Segunda A con el Hércules (ascendió finalmente la Ponferradina en el play-off), me escribió un mensaje muy bonito para darme ánimos. Jordán es una excelente persona. Seguro que le va a ir muy bien en el Sevilla».