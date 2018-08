Machín, cauto en Lituania “Esperamos un partido más difícil que el de la ida”

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, destacó la importancia de no pasar apuros mañana en Lituania: “Ellos hicieron muy buen partido en la ida. Compitieron muy bien. Esperamos un partido más difícil que el de la ida. En la ida tuvimos que llevarnos un resultado mayor a nuestro favor. ¿El césped artificial? Me ha sorprendido. Pensaba que sería distinto, de otro tipo de generación… Para nosotros es muy diferente jugar en este tipo de césped. Es un condicionante muy grande. En el fútbol profesional los futbolistas no juegan en campo artificial. Pero creo que no debemos centrarnos en ello. Sabemos que este no es un partido trampa. Estamos ante un rival que nos lo puso complicado en la ida. Fácil en el fútbol no hay nada. Su portero fue el futbolista más destacado en el primer partido. Debimos marcar algún gol más en nuestro estadio, pero es el rival el que necesita ganar mañana. ¿Cambios para este partido? Nunca suelo decir la alineación. No sé aún. Todavía tenemos que entrenar esta tarde. No tengo temor a nada; estaría partiendo en desventaja. Pensar muy a largo plazo sería un error. En lo único que pensamos es en ya, teniendo en cuenta que ya viene LaLiga y que hace apenas unos días jugamos la Supercopa de España”, finalizó.

Escrito por Redacción