Machín: “Esperamos no tener que hacer ninguna remontada épica en Sevilla”

Con motivo del encuentro ante el Sigma Olomouc de este jueves, el técnico del Sevilla FC Pablo Machín, compareció en la sala de prensa del Andruv Stadium para hacer balance de lo que espera de su equipo de cara al enfrentamiento europeo ante el cuadro checo, sobre quien comentó que se trataba de “un equipo bastante ambicioso, que llega con varios jugadores al área. Intentaremos que su desorden sea beneficioso para nosotros en ataque. Respecto al marcador, todo lo que sea ganar para nosotros, es positivo. Pero donde se debe demostrar y se debe ver es en el terreno de juego”.

Durante la comparecencia de prensa, el entrenador sevillista fue cuestionado sobre el hecho de dejar fuera de la convocatoria a varios centrales -como son Kajer, Mercado, Carriço o Pareja-, sobre lo que reconocía no estar preocupado de cara a elaborar una alineación para este encuentro de play off de la UEFA Europa League: “No es cuestión de preocupación porque hemos dejado a centrales en Sevilla. Confíamos en la gente que hemos traído. Un entrenador tiene que valorar diferentes aspectos, a lo largo de la temporada hay muchos compromisos y un entrenador debe saber gestionar su plantilla. Creo que los centrales que vienen pueden dar un gran nivel. Y, como he dicho, espero dejar la eliminatoria encarrilada en el partido de ida y no tener que hacer ninguna remontada épica en Sevilla”, reconocía Machín, quien además matizó en que “en cada partido hay cambios en algunas posiciones”.

Asimismo, el técnico soriano se refirió a algunos nombres propios de la expedición sevillista, tales como el de Maxime Gonalons, última incorporación del plantel, o el de Tomas Vaclik, quien viaja a su República Checa natal para medirse al Sigma Olomouc como guardameta del Sevilla.

Sobre el centrocampista francés, Machín comentaba que “nosotros lo traemos con la idea de que le podemos utilizar. Venía de hacer la pretemporada con la Roma. Nosotros en el medio del campo tenemos cuatro pivotes más específicos, él es el último en llegar y le podemos utilizar, así que es muy probable que pueda debutar mañana”, mientras que sobre Vaclik admitía que “sabíamos que era un buen portero. Su nivel de adaptación ha sido rápido y ha demostrado ser un gran guardameta y una persona inteligente para saber cuanto antes el idioma. Se puede decir que sabe entender bien el español, lo que es importante para el equipo”.