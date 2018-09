Pablo Machín, entrenador del Sevilla FC, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de la sexta jornada de LaLiga Santander frente al Real Madrid. El soriano ha advertido que “sabemos que tenemos un partido complicado como lo son todos, cuando viene el Madrid sabemos la que la dificultad aumenta, pero si hay un estadio que se lo ha puesto difícil al Madrid en los últimos años es el Sánchez-Pizjuán. Siempre hemos dicho que las aficiones también ayudan y juegan, nuestra afición es el jugador número 12, algunos rivales son más motivantes para ellos y eso se aumenta, ojalá que nos ayuden a conseguir la victoria”.

Cuestionado por el plan a utilizar para el partido ante los blancos, dado que el intercambio de golpes en el campo del Levante salió bien, Machín respondió que “estamos condicionados por la ausencias. Apostamos el otro día por poner mucha gente ofensiva, hicimos muchos goles pero permitimos que el rival nos generara más que lo que quisiéramos. El Madrid tiene una enorme pegada, con lo cual hagas lo que hagas va a tener sus oportunidades. Nosotros debemos ser eficaces en las nuestras e intentar ganar las disputas y salir victoriosos. Esa es la fórmula para competir al Madrid”.

Machín ya le ganó la temporada pasada al Madrid con el Girona y sabe cuál es la receta para mañana: “Ojalá tuviera la medida cogida al Madrid. Sólo me he enfrentado dos veces, una ganamos y la otra nos dieron en el morro. Tengo claro cuál va a ser el plan y cómo le podemos hacer daño, otra cosa es que podamos plasmarlo. ¿El Madrid sin Cristiano Ronaldo? Creo que los buenos equipos son mejores con los mejores jugadores. Cristiano es un depredador del área. Su voracidad hace que meta goles con una cifras impensables para el resto de mortales. Había jugadores bajo su sombra que ahora son más importantes, no sé si es mejor o peor pero sí más equilibrado, tiene que no juega para un determinado jugador y eso hace más difícil controlar al rival”, concluyó el preparador sevillista.