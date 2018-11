Machín y el futuro de André Silva: “Lo decidirá más él con su rendimiento que el club o yo”

En época de parón por los partidos internacionales se ha hablado mucho de mercado de fichajes y del futuro de los que están ahora mismo en el plantel aunque no pertenezcan aún al Sevilla FC, como André Silva. Pablo Machín era cuestionado sobre si él ficharía o no al portugués con el rendimiento que está dando, a lo que el soriano respondió que “no me lo he planteado, tengo claro que estará hasta final de temporada con nosotros. Quiero que siga rindiendo y que siga aportando incluso más. Tiene una opción de seguir con nosotros y ellos valoraran si hay que pagar por él, por mí no habría problema. Lo decidirá más André con su rendimiento que el club o yo. Si sigue haciéndolo bien y mejorando a sus compañeros nos dirá ‘señores si no hacéis efectiva la compra es que estáis ciegos’”.

Otro nombre que se ha vinculado al Sevilla estos días ha sido Iborra, del que Machín dijo que “los nombres se valoran dentro. Nos afecta muchísimo la lesión de Gonalons, primero por él, que solo nos ha podido dar una pincelada como futbolista, es mala suerte que haya tenido dos lesiones traumáticas. Le esperamos porque pondrá todo de su parte para recuperarse lo antes posible, nos ayudará en el tramo final de la competición. Es un déficit que la plantilla notará, son muchos meses, nos daba la posibilidad de liberar un poco a Banega. Todos vamos a ser importantes en los partidos que quedan por delante”.

Calero y Alcaraz – “Son buenos futbolistas, a Alcaraz le fichamos estando en el Girona, estuvo a muy buen nivel, no tuvo tantos minutos porque hubo dos compañeros en un super nivel. Creo que es buen futbolista sin duda. Calero le conozco menos, ha irrumpido más esta temporada. Si pueden ser del nivel del Sevilla hay que analizarlos mucho más, seguro que la secretaría técnica los tiene controlados más que yo”, sentenció Machín.