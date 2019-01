Machín, la designación de Mateu y las quejas por el VAR

El técnico del Sevilla FC, Pablo Machín, ha opinado sobre el hecho de que Mateu Lahoz haya sido designado como árbitro para el partido en el Santiago Bernabéu del próximo sábado. “Siempre digo que todo lo que no esté en mi mano es perder energía. Sinceramente no me fijo en los árbitros, me entero muchas veces cuando llego al estadio”, señaló.

Continuaba el entrenador sevillista valorando que “si tiene que ser Mateu, confiaremos en que quiere hacer bien su trabajo. Cada árbitro lleva el partido de una manera diferente y Mateu es especial en esto. Confío en que no nos tengamos que acordar de los árbitros, sería una buen señal para los árbitros y para los equipos”.

También fue cuestionado por las quejas del Real Madrid por los arbitrajes. “¿Qué se han quejado? Es cierto que hubo una jugada muy polémica con el penalti a Vinicius, es la polémica de siempre. Si tiramos de hemeroteca, tenemos los equipos de qué quejarnos. Los más grandes son los que menos se tienen que quejar, porque esa grandeza tiene que hacer que subsanen esos errores. Ni el Madrid ni nadie nos deberíamos quejar de esto. Hay que unificar los criterios. El tiempo hará que todos estemos de acuerdo y que el VAR sea una herramienta para impartir justicia”.