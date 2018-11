En el Sevilla no quieren pecar de ilusos. Pero tampoco no disfrutar del momento. Por eso, aunque fuera circunstancial, gustó tener el liderato. Y por eso el objetivo es volver a lograrlo. Todos en Nervión son conscientes de que, a priori, esta no es la liga del Sevilla, pero lo que sí tienen claro es que no van a renunciar a seguir ganando porque los favoritos sean el Barcelona y el Real Madrid.

Y sobre el asunto del liderato y la presión por tenerlo cerca se le ha preguntado hoy a Pablo Machín en la rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad, momento en el que ha dejado claro que se siente muy a gusto con la situación que está viviendo: “Yo lo llevo fenomenal. Lo llevaría mal si estuviera peleando por el descenso. Igual que cuando me ha pasado eso en otro club, ahora lo tomo con tranquilidad”.

Machín continuó explicando la posición del Sevilla: “Estamos en las posiciones de cabeza y tenemos a los teóricos favoritos por detrás. Eso nos da ventaja para que, cuando pasemos la racha mala que todo el mundo pasa, tengamos un colchón. Lo bueno es que el equipo tiene capacidad. Necesitamos de todos los futbolistas, a ver si podemos tener un nivel óptimo de los jugadores que tiene menos minutos”.

Así pues, el Sevilla sabrá en esta jornada, cuando vaya a comenzar su partido, si puede ser líder o no, ya que su enfrentamiento con la Real Sociedad comenzará una vez ya hayan jugado tanto el Barcelona como el Alavés, los dos equipos que tiene por encima en la clasificación.