Machín, la vuelta de los lesionados y el nivel del Sevilla sin ellos

A Pablo Machín le van llegando buenas noticias desde la enfermería después de que hace unas semanas todo fueran contratiempos. Fueron varios los jugadores que sufrieron diferentes percances y que no han podido estar a su disposición en varios partidos, pero parece que el panorama se va aclarando. Mercado ya es uno más, mientras que Escudero y Amadou trabajan con el grupo. Kjaer está forzando para ver si las molestias del Camp Nou se quedaron en un susto y Gonalons es el que todavía parece que todavía necesita más tiempo.

Al menos eso ha explicado hoy el propio Machín: “Poco a poco se va desalojando la enfermería y ojalá nunca se vuelva a poblar así. Mercado ya jugó el otro día en Barcelona. Lo de Kjaer parece que no va a ser nada muy grave, aunque ha estado sin poder entrenar. Escudero y Amadou siguen con sus procesos. Gonalons todavía no está con el grupo, pero esperamos que se pueda reincorporar la próxima semana. Esto nos ayudará a todos. Aunque el fútbol es caprichoso, cuando más problemas teníamos es cuando más hemos dado. Las lesiones han provocado que algunos jugadores dieran algo que no esperábamos, por ejemplo en defensa”.

Todo ello es una buena noticia, como el propio Machín ha reconocido hoy: “Más posibilidades tenemos, pero la realidad es que es complicado dar más que hasta ahora. En sensaciones y números hemos estado bien. En algún partido el rival lo puede hacer mejor que nosotros, por qué no, así es LaLiga, pero la idea es mantener esta línea”.