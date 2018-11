Machín y los defectos a tapar

En el Sevilla están contentos con la marcha del equipo. Terceros en LaLiga, bien colocados en la Liga Europa y recién arrancados en la Copa del Rey, el balance en el proyecto de Pablo Machín es positivo. El equipo tiene pegada, sabe claramente a lo que quiere jugar y no ha tenido ningún descalabro en ningún partido. Aspectos que inundan de optimismo a la planta noble de cara al desarrollo de la temporada. Sin embargo, hay aspectos a mejorar y que no escapan del análisis interno y externo del club. Especialmente para Pablo Machín, que es el que trabaja todos los días con sus jugadores, el que empieza a tener claras sus virtudes, defectos y aspectos a mejorar.

El preparador soriano, en la que es su primera oportunidad en un gran club en España y Europa, no quiere que su trabajo no sea de un nivel excelso por cosas que se pueden mejorar con un par de ajustes. Por ello, tanto interna como públicamente no desaprovecha para reclamar que, en la medida de lo posible, le mejoren la plantilla para llegar al tramo complejo de la temporada, donde se juegan las opciones de títulos o clasificaciones de mérito en LaLiga, con opciones de luchar por todo.

Lo cierto es que el plantel actual está justo de efectivos y, además, hay suplentes habituales que no están dando muestras de reemplazar bien a los titulares o, al menos, sin que el Sevilla pierda potencial. La portería está bien cubierta, Vaclik está revelándose como uno de los mejores fichajes (y más rentables) del pasado verano, y Juan Soriano es una gran promesa que sólo puede aspirar hasta el momento a jugar la Copa del Rey. En la defensa Machín está teniendo el problema de las lesiones, pero pueden aparecer problemas después de todo lo analizado en verano. Mercado es siempre fiable, Kjaer es solvente, Sergi Gómez cumple, Carriço ha recuperado su mejor versión sin problemas físicos y Amadou ha mostrado que, a pesar de no ser su demarcación natural, sí puede cumplir en momentos puntuales sin desentonar. El problema está en la mayor inversión en esta posición. Gnagnon es joven y debe aún crecer y adaptarse del todo, pero el Sevilla no está para esperar mucho. Sea como fuere, no es un problema capital si no hay lesiones graves. Seis hombres para tres puestos.

En las bandas, los carrileros para Machín, no hay deficiencias. Escudero debe volver a su mejor versión tras la lesión y Arana ha cumplido bien cuando no ha estado el vallisoletano. Para la temporada próxima habrá, según apuntaron los compañeros del diario Marca, una nueva cara esperando para darle aún más mordiente a esa demarcación. Alberto Moreno termina contrato con el Liverpool y el Sevilla ya sabe que el jugador quiere volver a casa. Entonces habrá que ver si Arana ha terminado de explotar en gran carrilero. En la derecha, Aleix Vidal debe subir su nivel porque el salto cuando no está Jesús Navas se nota mucho.

En el centro del campo Banega y Franco Vázquez son los dueños absolutos, pero la lesión de Gonalons, que vuelve a una convocatoria, dejó sin muchas opciones en la segunda línea a Pablo Machín. De hecho, el hecho de que el Mudo retrasara la posición vino dada por la ausencia del galo. Roque Mesa es un buen jugador, pero no está cerca de su mejor nivel actualmente, y Borja Lasso no cuenta para el técnico salvo para partidos de poca enjundia como el del pasado jueves ante el Villanovense. El mercado reclama la incorporación de un mediocentro de garantías.

Puede que sea una de las prioridades, junto con la delantera. Nolito no está, lo intenta pero no lo consigue. Promes, la mayor apuesta del verano, aún no ha dejado destellos que justifiquen el precio pagado por él y Muriel ha evidenciado que no es un goleador. Tras quedarse sin Portu y no llegar nadie más con gol como el jugador del Girona, Pablo Machín intenta tapar este defecto hasta la ventana, cuando el soriano apretará para que le traigan a un competidor de garantías para Ben Yedder y André Silva. Quedan casi dos meses por delante, pero los defectos se empiezan a marcar y, mientras, Machín los tapa con inteligencia.