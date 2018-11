Machín y los fichajes de enero: “Los resultados no nos pueden cegar”

El técnico del Sevilla FC, Pablo Machín, tiene claro que el club debe acudir al mercado de enero en la medida de lo posible y con las limitaciones que tiene este periplo de fichajes, pero eso no quiere decir que se conforme con lo que tiene. Y es que, entiende el preparador sevillista, la buena posición en la tabla no debe frenar la intención de fichar en el mercado invernal. “Hoy por hoy estamos arriba en la tabla; pero tanto ellos como yo sabemos que los resultados no nos pueden cegar. Desde verano hemos llevado una línea, hemos creído que se necesitan determinados perfiles de futbolistas que hemos intentado conseguir. Siempre estamos abiertos a mejorar y ahora hay una oportunidad para analizar qué problemas tenemos en la plantilla, que hayan surgido por lesión o por bajo rendimiento, y que ahora debemos subsanar, mejorar o complementar. Si se cierra este mercado ya no vamos a tener esa oportunidad, así que debemos pensarlo muy bien”, declaró el técnico en una entrevista en Estadio Deportivo.

Eso sí, Pablo Machín tiene la certeza de que el club va a hacer el esfuerzo necesario para apuntalar el plantel. “Yo sé los problemas que ellos pueden tener a la hora de fichar y ellos saben los que puedo tener yo a la hora de gestionar la plantilla, con las carencias que podamos tener. Todos en el club estamos abiertos a mejorar la plantilla, siempre y cuando sea para mejorar. Traer por traer lo podríamos haber hecho en junio. No lo creímos conveniente, porque no había nada mejor de lo que teníamos. Se dejaron (dos fichas libres) para analizar el mercado de invierno”, afirmó.

Y uno de los refuerzos podría estar en la delantera, aunque las prioridades han cambiado con la lesión de Gonalons. “Hemos vuelto a perder a un jugador que todos estamos de acuerdo que era el ideal. No lo vamos a tener y, sí, creo que debemos plantearnos qué es lo que más falta nos hace ahora. No sólo es una cuestión mía. La dirección deportiva estará valorando qué capacidad económica tenemos y, a partir de ahí, decidir qué es más prioritario para luego conjugarlo con las posibilidades que te da el mercado. Si el mercado no te da para ese puesto determinado, habrá que fichar en otra y aprovechar a jugadores polivalentes que pensabas utilizar en una posición y ahora tendrás que hacerlo en otra. Por eso, también es importante contar con jugadores que puedan jugar con garantías en varias posiciones”, declaró.

Por último, pidió calma con Promes, ya que “no es un ‘nueve’ de referencia que yo pedía: fuerte para pelear con los centrales, que juegue de espaldas, que domine el juego aéreo y que sea un buen rematador. Todo eso lo tenemos con André y fue la única exigencia que puse, porque pensaba que para nuestra forma de jugar necesitábamos eso y no lo había en la plantilla. Se hizo mucho hincapié y pudo venir. Lo de Promes fue una oportunidad que se dio en el mercado, un jugador al que ya se venía siguiendo y que creemos que tiene el nivel para jugar en el Sevilla.